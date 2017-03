Giá vàng hồi phục sau khi về sát 26 triệu đồng

Cuối ngày 23/12, vàng miếng SJC giảm xuống chỉ còn 26,15 - 26,23 triệu đồng một lượng, mua vào bán ra mất lần lượt 300.000 - 320.000 đồng so với mở cửa ngày. Đến 9h30 sáng nay, giá đã phục hồi trở lại mức 26,37 -26,45 triệu đồng.

Giá vàng miếng tại Hà Nội công bố quanh 26,38 - 26,47 triệu đồng mỗi lượng. Vàng miếng SBJ trong ngày hôm qua cũng chứng kiến đà giảm mạnh trên dưới 300.000 đồng, về sát mốc 26 triệu đồng vào cuối ngày. Đến sáng nay, giá hồi phục lên 26,25 - 26,45 triệu đồng mỗi lượng, tăng lần lượt 40.000 - 100.000 đồng so với cuối chiều qua. Doanh nghiệp này đánh giá vi tình hình vốn khá căng thẳng trong thời điểm cuối năm, giá vàng sẽ chịu áp lực giảm nhanh trong trường hợp giá vàng quốc tế tiếp tục giảm.

Tại các sàn vàng, không khí giao dịch trước lễ Giáng sinh yếu ớt hẳn so với những ngày trước đó. Sau hơn 2 tiếng giao dịch, các nhà đầu tư tại sàn vàng ACB chỉ mua đi bán lại 9.800 lượng vàng, so với mức vài chục nghìn lượng của thời điểm bình thường. Mặc dù vậy, đà bán khá nhỉnh hơn so với mua. Tính đến 9h15, khối lượng khớp lệnh thành công tại trung tâm giao dịch vàng SBJ chỉ đạt hơn 155.000 lượng, giá biến động trong biên độ 24,250 - 24,750 triệu đồng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng tăng nhẹ 0,3% trong phiên New York tối qua, lên mức 1.090 USD một ounce do USD mất điểm. Đà tăng không mấy mạnh mẽ do các nhà đầu tư đang lơ là giao dịch trong dịp nghỉ lễ Noel. Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 22/12, có lúc giá xuống chỉ còn 1.074,10 USD một ounce, thấp nhất trong suốt 7 tuần lễ khi giá USD tăng 1% giá trị.

Hôm qua, đồng đôla Mỹ có mức giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 12. Trong khi doanh số bán nhà cũ công bố cách đây 2 ngày rất khả quan, thì doanh số bán nhà mới hôm qua giảm tới 11% so với tháng trước đó. Tin tức bất ngờ này khiến đồng đôla Mỹ đột ngột mất giá sau nhiều ngày đi lên liên tiếp.

Trong ngày hôm nay, các nhà đầu tư vàng chờ đợi những tin tức như bài phát biểu của Thống đốc ngân hàng trung ương Nhật Bản Masaaki Shirakawa, chỉ số thất nghiệp tuần và doanh số bán hàng lâu bền tháng 11 của Mỹ.

Theo Thanh Bình ( VNE)