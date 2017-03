Giá vàng hỗn loạn cuối tuần

Vàng miếng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn sáng nay niêm yết tại 20,94 - 21,00 triệu đồng một lượng, với giá mua vào tăng 90.000 đồng và bán ra tăng 100.000 đồng so với sáng qua. So với đầu tuần, mỗi lượng SJC tại Sài Gòn tăng 40.000 đồng.

Trong khi đó, giá mua và bán Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu (Hà Nội) giảm lần lượt 50.000 - 30.000 đồng so với 10h sáng qua, niêm yết tại 20,88 - 20,97 triệu đồng. Vàng miếng AAA của Tổng Công ty vàng Agribank (AJC) giữ nguyên 20,85 - 21,00 triệu đồng như sáng 26/6.

Thị trường vàng vật chất tiếp tục có một tuần giao dịch khá ảm đạm. Giá giảm nhẹ vào thứ ba khiến nhà đầu tư tranh thủ thu mua, nhưng xu hướng bị dập tắt nhanh chóng khi mỗi lượng vàng nhích nhẹ vài chục nghìn đồng mỗi ngày.

Trên thị trường thế giới, kim loại quý đánh dấu tuần đầu tiên thị trường kim loại quý đi lên trong vòng 1 tháng. Đồng đôla giảm giá và lãi suất cơ bản vẫn ở mức thấp kỷ lục, khiến vàng lấy lại phong độ là kênh đầu tư hiệu quả.

Vàng giao tháng 8 tăng 1,50 USD, đạt 941 USD một ounce tại New York. Trong phiên giao dịch hôm qua, có những lúc giá leo lên 949 USD. Thị trường giao ngay mở cửa hôm qua ở 938,90 USD một ounce và dần đi lên trong phiên, có lúc đạt 947 USD. Tuy nhiên, giá rớt sau đó do các hoạt động chốt lời của nhà đầu tư. Vàng đóng cửa tuần tại 939 USD mỗi ounce, chỉ tăng 0,1 USD so với đầu ngày.

Hôm qua, đôla Mỹ chịu sức ép khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc một lần nữa kêu gọi thế giới xem xét lại vai trò của USD trong kho dự trữ ngoại tệ thế giới. Đây là lời kêu gọi mới nhất của Trung Quốc sau một loạt động thái tương tự thời gian gần đây.

Quỹ dự trữ vàng SPDR đã bán ra 5,5 tấn trong hôm thứ năm, giảm lượng nắm giữ xuống còn 1.125,74 tấn. Lần gần đây nhất hôm 22/6, quỹ này bán ra 0,19 tấn vàng.