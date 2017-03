Giá vàng hứa hẹn tái lập mốc lịch sử 29,3 triệu đồng

Theo Lệ Chi ( VNE)



Giá vàng miếng các thương hiệu trong nước sáng nay dao động quanh 28,25 - 28,40 triệu đồng một lượng mua vào - bán ra. Tính đến 9h, giá vàng miếng của Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) tại TP HCM đứng ở mức 28,3 - 28,45 triệu đồng. So với chiều qua, giá mua vào, bán ra giảm lần lượt 70.000 đồng và 50.000 đồng, còn nếu so với thời điểm sáng qua, mỗi lượng bán ra tăng 120.000 đồng và mua vào tăng 220.000 đồng.Lúc 9h sáng nay, một số cửa hàng đại lý của SJC tại TP HCM đẩy biên độ mua bán lên 400.000 đồng, niêm yết ở 28,20 - 28,6 triệu đồng. Tính đến 9h sáng nay, vàng miếng Thần Tài Sacombank (SBJ) đứng ở mức 28,3 - 28,4 triệu đồng một lượng, giảm lần lượt 150.000 đồng và 100.000 đồng tương ứng mua và bán so với chiều qua.Như vậy, nếu so với thời điểm chiều 11/11, sau khi cơn sốt giá vàng hạ nhiệt xuống còn quanh 26 triệu đồng, sáng nay vàng đã tăng hơn 2,5 triệu một lượng. Chỉ còn 700.000 đồng nữa, vàng sẽ tái lập mốc lịch sử 29,3 triệu đồng của trưa 11/11.Đầu giờ sáng nay, trên thị trường tự do, mỗi USD tương đương với 19.800 đồng (cửa hàng bán ra). Nếu quy ra tiền Việt theo tỷ giá trên thị trường tự do, mỗi lượng vàng thế giới lúc 9h30 (giờ Hà Nội) tại 1.162 USD một ounce, vàng thế giới quy đổi có giá là 28 triệu đồng một lượng (đã bao gồm thuế nhập khẩu). So với giá bán ra, vàng trong nước còn cao hơn 550.000 đồng, mua vào đắt hơn 300.000 đồng.Một số chuyên gia trong nước cho rằng, dù một lượng vàng đã được nhập khẩu về nước, nhưng điều này chỉ có thể giúp hạ nhiệt cơn sốt hôm 11/11 chứ chưa thể hạ giá trong nước. Nếu giá thế giới liên tục leo thang như hiện nay thì cột mốc 29,3 triệu đồng được thiết lập trưa 11/11 sẽ dễ dàng được tái lập trong thời gian ngắn.Giá vàng thế giới liên tục leo thang và đạt những đỉnh cao mới, khiến cho các nhà đầu tư trong nước cảm thấy lo sợ, mất phương hướng và không biết giá vàng sẽ bị "bể" lúc nào. Do đó, không khí dè chừng đang chi phối trên các sàn vàng. Sáng nay, các sàn mở cửa quanh 25,121 triệu đồng một lượng. Cả lệnh đặt mua và bán đều nhỏ giọt vài chục lượng mỗi lệnh. Tính đến 9h45 sáng nay, tại Trung tâm giao dịch vàng SBJ, tổng khối lượng giao dịch đạt trên 250.000 lượng. Còn số này thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình của những ngày thường, quanh 280.000 lượng. Biến động trong biên độ 24,972 - 25,290 triệu đồng một lượng.Vàng thế giới trong ngày giao dịch hôm qua không có nhiều sóng, nhưng biến động theo xu hướng ngang ở những mức giá cao 1.166 - 1173 USD một ounce. Trong phiên giao dịch New York tối qua, vàng đã ghi được một đỉnh cao mới tại 1.173 USD khi đồng USD tiếp tục bị suy yếu và thị trường dự báo lạm phát cao trong tương lai gần. Tuy nhiên, sau đó lệnh bán chốt lời nhiều khiến giá vàng giảm xuống và đóng cửa tại 1.163 USD một ounce.Sáng nay, vàng tiếp tục đà giảm của phiên giao dịch New York khi chỉ số chỉ dẫn nền kinh tế Australia công bố thấp hơn nhiều so với kỳ trước. Lúc 10h sáng nay (giờ Hà Nội) vàng thế giới có giá 1.162 USD một ounce, giảm 1 USD so với giá mở cửa.Quỹ tín thác đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust trong phiên giao dịch đêm qua 23/11 đã mua vào 3,96 tấn vàng nâng tổng lượng nắm giữ của quỹ lên 1.121,45 tấn. Động thái này càng làm cho giá vàng thế giới ngày một leo thang mạnh mẽ.Hôm nay, thị trường đón nhận nhiều chỉ số kinh tế quan trọng, tại châu Âu, báo cáo Final GDP Đức, môi trường kinh doanh Ifo Đức, đơn hàng công nghiệp mới EU. Thị trường Mỹ với GDP quý III, chỉ số niềm tin tiêu dùng, chỉ số sản xuất bang Richmond và biên bản cuộc họp FOMC. Dự kiến, biên độ vàng hôm nay: 1.153-1.173 USD.Nhiều chuyên gia cho rằng, vàng sẽ có xu hướng giảm trước tăng sau.