Giá vàng hướng tới mốc 42 triệu đồng

Từ sáng, giá trong nước liên tục biến động. Các doanh nghiệp tại Hà Nội “chóng mặt” vì thay đổi bảng giá. Từ mức 41,48-41,58 triệu đồng một lượng đầu ngày, đến 9h15, vàng nhảy giá 5 lần và chốt ở 41,74-41,86 triệu đồng. So với cuối ngày hôm qua, mỗi lượng vàng đã tăng thêm khoảng 350.000 đồng.Trong khi đó, tại TP HCM, giá thu gom tương đương Hà Nội nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng.Tập đoàn DOJI đầu ngày công bố mua bán lẻ vàng miếng SJC ở 41,65-41,75 triệu đồng một lượng. Biên độ mua bán chênh lệch 100.000 đồng. Với mua bán buôn, đơn vị này công bố ở 41,67-41,73 triệu đồng. So với chốt ngày hôm qua, giá đắt thêm khoảng 250.000 đồng. Tổng lượng giao dịch của tập đoàn này trong ngày hôm qua đạt khoảng trên 2.000 lượng, chủ yếu là vàng miếng bán ra cho khách.Thế giới trong phiên cuối tuần, giá luôn dưới ngưỡng 1.660 USD. Có thời điểm giá rớt xuống còn 1.648 USD mỗi ounce. Tuy nhiên, 1.663,4 USD mỗi ounce là mức chốt tuần khi kết thúc giao dịch.Trước đó, báo cáo việc làm của Mỹ đã tạm thời trấn an các nhà đầu tư rằng nền kinh tế vẫn có cơ hội ổn định, phục hồi. Theo báo cáo này, số người lao động có việc làm đã tăng thêm so với con số 46.000 người của tháng 6. Tỷ lệ thất nghiệp cũng theo đó giảm từ 9,2% về 9,1%. Chính điều này tác động lên vàng và khiến kim loại này quay đầu giảm.Tuy nhiên, một số thông tin cho rằng Mỹ sẽ đối mặt với mức tín dụng bị hạ xuống khiến cho giá vàng được hỗ trợ. Theo cuộc khảo sát mới đây nhất của Kitco.com tiến hành đối với 21 nhà đầu tư vàng, 10 người trong số này cho rằng giá sẽ đi lên, 7 người nghĩ giảm và 4 người còn lại cho giá bất động hoặc đi ngang.Tỷ giá bình quân liên ngân hàng sáng nay theo công bố của Ngân hàng Trung ương Nhà nước vẫn ở 20.608 đồng. Đây là mức cố định liên tục trong gần một tháng trở lại đây và cũng thấp nhất kể từ khi Ngân hàng Nhà nước nâng tỷ giá từ 18.932 đồng lên 20.693 đồng hôm 11/2.Vietcombank giữ nguyên niêm yết của hôm qua, thu gom ở 20.580 đồng, bán ra 20.660 đồng. ACB thông báo tỷ giá là 20.580-20.650 đồng, tăng 20 đồng so với chiều qua.