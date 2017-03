Giá vàng kiềm chế đà tăng

Vàng trong nước đang tiến đến mốc 49 triệu đồng.

Ảnh: Tuệ Minh.

Theo Tuệ Minh (VNE)



Bảng giá mở cửa của hầu hết các doanh nghiệp ở Hà Nội với vàng miếng sáng nay là 48,6-48,92 triệu đồng, tăng 450.000 đồng chiều thu mua và 550.000 đồng chiều bán so với chốt ngày hôm qua. Nếu so với sáng qua, mỗi lượng đã tăng 900.000 đồng chiều mua vào và 1,1 triệu đồng chiều bán.8h45, Tập đoàn DOJI niêm yết giá mua bán lẻ vàng miếng SJC ở là 48,75-49,05 triệu đồng. Biên độ mua bán chênh lệch 300.000 đồng. Bán sỉ được đơn vị này công bố ở 48,8-49 triệu đồng. Biên độ mua bán chênh lệch 200.000 đồng. Hôm qua, lượng giao dịch của tập đoàn này đạt 2.800 lượng chủ yếu bán ra cho khách.Tại TP HCM, giá thu gom niêm yết tương đương Hà Nội nhưng chiều bán rẻ hơn 20.000 đồng.Đà tăng này có phần bớt "hung hăng" hơn so với chiều qua. Cuối chiều qua, khi giá thế giới rập rỉnh trên 1.880 USD một ounce, tương đương hơn 47,3 triệu đồng một lượng, nhưng giá trong nước có lúc bị đẩy lên 48,8 triệu đồng một lượng. Đến sáng nay, khi giá thế giới vượt qua mốc 1.900 USD, có lúc 1.910 USD một ounce thì trong nước được để ở mức cao nhất cũng chỉ 48,92 triệu đồng.Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình sáng nay đã có bài phát biểu tại cuộc họp giao ban thường kỳ của Bộ Thông tin Truyền thông. Ông khẳng định mức chênh trong nước và thế giới nếu vượt 400.000 đồng một lượng là có dấu hiệu đầu cơ, làm giá.Phiên giao dịch châu Á, Âu, vàng giao ngay tụt xuống còn ở 1.894 USD mỗi ounce, giảm xấp xỉ 20 USD so với mức cao nhất gần 1.920 USD xác lập cách đó vài giờ.Giá tăng đột biến lên xấp xỉ 1.920 USD sau phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) về một gói hỗ trợ kinh tế mới là QE3. Đồng thời, các nhà đầu tư ồ ạt đổ vào kim loại này do lo ngại bất ổn kinh tế toàn cầu cũng khiến cho giá được hỗ trợ tăng.Không có thay đổi nào trong tỷ giá liên ngân hàng của Ngân hàng Trung ương khi con số này vẫn là 20.618 đồng trong sáng nay.Tại các ngân hàng thương mại, đầu ngày, mua bán đôla Mỹ có xu hướng ổn định. Vietcombank công bố thu gom ở 20.800 đồng, chiều bán ra vẫn kịch trần 20.824 đồng. ACB để bảng giá tương tự.Trong ngày hôm qua, khi giá vàng tăng cao, người dân lại đổ xô đi mua vàng. Không ít cửa hàng kinh doanh đã phải hạn chế giao dịch với lý do không có nguồn vàng để trả.