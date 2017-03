Giá vàng kiêu hãnh đi lên

Diễn biến này được dội lại từ thị trường thế giới với phiên giao dịch nổi sóng trong những giờ khắc lịch sử đón chào tân Tổng thống Mỹ.

Đầu ngày, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn chào giá mua vào vàng SJC là 17,71 triệu đồng mỗi lượng. Đến 8h45 sáng nay, doanh nghiệp hạ xuống còn 17,68 triệu đồng, bán ra đắt hơn sáng qua 200.000 đồng, tương ứng 17,8 triệu đồng. Từ cuối chiều qua, quanh các tiệm kim hoàn trên phố Trần Nhân Tông, lượng người đến giao dịch đã đông hơn. Nhiều người tranh thủ lúc vàng hạ giá đã mua sắm trang sức cho lễ Tết, số ít bán ra do nhu cầu tiền mặt.

Cùng thời điểm 8h45 sáng nay, nhà đầu tư tại Trung tâm giao dịch vàng ACB mua bán thành công với 18,15 triệu đồng một lượng. Tại sàn này, mức cao nhất là 18,18 triệu đồng, nhích thêm 60.000 đồng so với khi mở cửa.

Do dự đoán giá đã chuyên nghiệp hơn nên không ít nhà đầu tư trên sàn hoan hỉ do mua vào từ hôm qua, tranh thủ bán ra chốt lời. Kiểu đầu tư “lướt sóng” được chuộng trong hai phiên gần đây. Dẫu vậy, cũng không ít người đầu tư giá xuống bằng nghiệp vụ bán khống còn chưa nguôi tiếc nuối.

Thị trường kim loại quý VN đang theo khá sát biến động trên các sàn giao dịch quốc tế. Trái với kỳ vọng về một cú lội ngược dòng, các chỉ số chứng khoán thế giới trong ngày Tổng thống Barack Obama nhậm chức đều khoác màu ảm đạm. Lo ngại về tương lai ngành ngân hàng và nền kinh tế thế giới đã tô đậm thêm những khó khăn mà vị Tân Tổng thống phải đối mặt. Chiếc phao cứu trợ kinh tế trị giá trên 800 tỷ USD sắp được Mỹ tung ra, các quốc gia khác cũng sẵn sảng bơm tiền để ngăn chặn suy thoái cùng các đợt cắt giảm lãi suất. Những yếu tố này khiến các đồng tiền mạnh có nguy cơ mất giá nhanh chóng, vòng xoáy của khủng hoảng tín dụng khiến kênh hàng hóa như vàng càng hấp dẫn để mua vào.

Đồng đôla được tiếp thêm sinh khí trong ngày ông Obama nhậm chức. Hiện mỗi euro chỉ còn ăn 1,28 USD. Bất chấp đồng đôla đắt hơn, giá vàng vẫn hung hăng tiến lên. Thông thương khi sức khỏe đồng tiền này yếu đi, giới đầu tư sẽ mạnh tay mua vàng. Biểu đồ giá cho thấy mặt hàng này đắt hơn trước giờ mở cửa tại Mỹ và chạm đỉnh 866,4 USD mỗi ounce, sau khi lùi sâu xuống còn 822,7 USD trên thị trường châu Á. Các quỹ đầu tư, giới kinh doanh kỳ vọng vàng sẽ tái lập những kỷ lục mới, nên ồ ạt mua vào khi vàng rẻ đi đã kéo mặt hàng này phục hồi mạnh mẽ.

Vào lúc 8h45 sáng nay theo giờ Hà Nội, vàng giao ngay tại châu Á giao dịch ở mức 849,4 USD mỗi ounce, biên độ dao động hẹp hơn rất nhiều so với cú nhảy ngoạn mục trên sàn giao dịch New York.

Giá mỗi USD tại thị trường tự do Hà Nội có gần hai ngày tỏ ra “biết điều” hơn sau gần một tuần nổi sóng. Thông tin nhiều ngân hàng đã trở lại chi trả kiều hối cho khách hàng bằng ngoại tệ tiền mặt và không thu thêm khoản phí có liên quan đến việc nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt, là một trong những nhân tố chính làm dịu cơn sốt USD từ cuối tuần qua. Tuy nhiên, đến sáng nay, các điểm thu đổi mua vào - bán ra mỗi đôla ở mức 17.620 - 17.670 đồng, đắt thêm 50 đồng so với hôm qua. Thị trường ngoại tệ tự do như được hâm nóng từ sự hồi phục của USD trên thị trường tiền tệ quốc tế. Nguy cơ USD chợ đen “tái phát bệnh cũ” như hồi giữa năm 2008 được nhận định là khó xảy ra, ít nhất là trong nửa đầu năm nay. Tỷ giá bình quân liên ngân hàng hiện lùi một đồng so với hôm qua, còn 16.972 đồng. Giá bán mỗi USD tại các ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước cập nhật đứng ở 17.482 đồng.