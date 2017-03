Giá vàng lại bất ngờ tăng dữ dội

Chỉ giảm nhẹ được một phiên, giá vàng thế giới trên sàn New York đêm qua bất ngờ quay đầu tăng vọt trở lại và lên mức cao nhất trong 6 tuần qua do đồng Euro tăng mạnh so với USD.



Chốt phiên giao dịch 2/3, giá vàng giao tháng 4 trên sàn Comex của Sở giao dịch hàng hoá New York tăng 19,1 USD (+1,7%) lên 1.1137,4 USD/ounce. Tới đầu giờ sáng 3/3, vàng trên thị trường châu Á hạ nhiệt đôi chút khi giảm nhẹ 2,9 USD (-0,25%) so với giá đóng cửa trên sàn New York cách đó vài tiếng xuống còn 1.134,5 USD/ounce. Giá vàng giao ngay cũng có diễn biến gần tương tự, tăng vọt từ khoảng 1.115 USD vào chiều qua (giờ Việt Nam) trên thị trường châu Âu lên gần 1.140 USD/ounce trên thị trường Mỹ. Các doanh nghiệp vàng tại TP HCM và Hà Nội sáng nay niêm yết bán ra trên 26,7 triệu đồng một lượng, nhờ diễn biến giá tăng vọt trên thị trường thế giới. Thương hiệu vàng miếng SJC đầu giờ sáng nay công bố giá ở 26,67 - 26,74 triệu đồng một lượng, tăng lần lượt 150.000 - 160.000 đồng so với giá hôm qua. Tuy nhiên, đến 9h30, mức niêm yết được đưa về 26,64 - 26,7 triệu đồng. Nhiều cửa hàng tại Hà Nội công bố giá đầu ngày phổ biến ở 26,66 - 26,76 triệu đồng, tăng từ 130.000 đến 160.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Khoảng 30 phút sau khi mở cửa, đà điều chỉnh giảm khoảng 1 USD trên thị trường thế giới đưa mức bán ra của các doanh nghiệp Hà Nội về 26,75 triệu đồng. Vàng miếng Thần Tài Sacombank (SBJ) lúc 9h có giá 26,68 - 26,70 triệu đồng một lượng, tăng 120.000 đồng so với ngày 2/3. Theo Sacombank SBJ, không khí giao dịch trên thị trường vẫn khá buồn tẻ. Lượng khách hàng đến giao dịch rất ít. Nhiều chủ tiệm kim hoàn thì cho biết, khả năng tình trạng này có thể kéo dài cho đến cuối tuần. Giá vàng tăng 150.000 đồng sau một đêm. Ảnh: Hoàng Hà (VNE) Vàng tăng mạnh và lên mức cao nhất trong 6 tuần quan chủ yếu là do đồng USD giảm giá so với Euro. Euro đã tăng khoảng 0,3% so với USD từ mức 1 Euro = 1,3434 USD vào đầu phiên lên 1 Euro = 1,3615 USD vào gần cuối phiên (trên sàn New York) sau khi thị trường nhận được thông tin từ một quan chức Hy Lạp về các bước nước này sẽ cần thực hiện để giảm thâm hụt ngân sách. Chỉ số DXY - đo lường đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác - giảm từ mức 80,753 điểm vào cuối phiên giao dịch ngày Thứ Hai tại Bắc Mỹ xuống còn 80,437 điểm vào cuối ngày 2/3. Đêm qua, USD cũng giảm so với Yên Nhật và dollar Canada. “Trong bối cảnh thiếu các thông tin cơ bản, vàng tăng giảm theo biến động của các đồng tiền chủ chốt và những diễn biến vĩ kinh tế mô thế giới”, các chuyên gia phân tích của Barclays Capital cho biết. Các chuyên gia của Commerzbank cũng lưu ý rằng các nhà đầu tư lớn đã và đang đánh cược vào khả năng tăng giá của vàng. Trong tuần kết thúc ngày 23/2, họ đã tăng vị thế đầu tư ròng vào vàng với hơn 146.000 hợp đồng - mức cao nhất trong 4 tuần qua. Cổ phiếu SPDR Gold Trust ETF - quỹ kinh doanh vàng lớn nhất thế giới đêm qua tăng 1,7%. Đêm qua, giá đồng tiếp tục tăng thêm sau khi tăng rất mạnh trong phiên giao dịch ngày Thứ Hai do lo ngại động đất tại Chile sẽ làm giảm nguồn cung từ nước cung cấp đồng lớn nhất cho thế giới. Giá đồng giao tháng 5 hạng A đã tăng thêm 6 cents lên 3,41 USD/pound. Giá bạc đêm qua cũng tăng 59 cents lên 17,04 USD/ounce. Theo Hà Linh (VNN,VNE, MarketWatch, Bloomberg, Reuters)