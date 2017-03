Giá vàng lại lập kỷ lục mới

Tại TP HCM, sau khi giá rời xa mốc 39 triệu đồng vào cuối ngày hôm qua, sáng nay cả mua và bán đều vọt qua 39 triệu đồng, đưa chiều bán ra lên mốc kỷ lục mới 39,10 triệu đồng, tăng 200.000 đồng. Trong khi đó, chiều thu gom cũng đắt thêm 210.000 đồng, lên 39,04 triệu đồng.

Tại Hà Nội, các doanh nghiệp lớn cũng niêm yết rất cao so với cuối ngày hôm qua. Ở chiều thu gom, giá tương đương với TP HCM, trong khi chiều bán ra cao hơn 20.000 đồng, lên 39,12 triệu đồng.



Giá vàng cuối tuần vọt lên kỷ lục mới. Ảnh: Lệ Chi Giá vàng cuối tuần vọt lên kỷ lục mới. Ảnh: Lệ Chi

Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI lúc 8h45 phút sáng nay thông báo mua bán lẻ vàng miếng SJC ở 38,98-39,06 triệu đồng. Biên độ mua bán chênh lệch 80.000 đồng. Giá bán buôn của đơn vị này trong sáng nay là 39-39,05 triệu đồng.

Ngày hôm qua, tại khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, tổng doanh số giao dịch vàng miếng SJC mua bán sĩ của Tập đoàn DOJI đạt gần 5.000 lượng, trong đó khách hàng bán ra nhiều hơn mua. Còn số giao dịch lẻ tại hệ thống bán lẻ của Công ty SJC Hà Nội (thành viên Tập đoàn DOJI) cũng đạt gần 3.000 lượng, trong đó chủ yếu là người dân bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá dầu thô tăng và niềm tin tiêu dùng của người Mỹ sụt giảm. Chính điều này đã khiến cho giới đầu tư tập trung nguồn tiền vào kênh trú ẩn an toàn là vàng.

Nhờ đó, giá vàng giao ngay trong phiên New York 15/7 đã có sự bứt phá mạnh. Từ mức thấp 1.580 USD, giá liên tục đi lên và hướng về mốc 1.595 USD. Sau đó, thị trường chốt tuần tại mức cao 1.594,10 USD một ounce, tăng 7 USD so với phiên liền trước. Cùng lúc, giá vàng giao kỳ hạn tháng Tám trên sàn Comex của New York cũng chốt tuần tăng hơn 3,1% lên 1.590 USD một ounce.

Đà tăng của giá vàng quốc tế bắt đầu từ hai tuần trước, khi nỗi lo nợ công ở châu Âu lan rộng sang Italia và liên tiếp lập kỷ lục trong tuần này khi việc đàm phán nâng trần nợ trước hạn ở Mỹ gặp nhiều khó khăn và bế tắc.

Theo khảo sát của Kitco.com, trong số 22 người tham gia dự đoán giá vàng tuần tới, có 15 người cho rằng giá tăng, 3 nhận định giảm và số còn lại nghĩ giá không thay đổi.

Tỷ giá bình quân liên ngân hàng sáng nay theo công bố của Ngân hàng Trung ương vẫn neo ở mức đáy 20.608 đồng. Nhưng các ngân hàng lại giảm giá thu gom, Vietinbank đầu ngày giảm 20 đồng giá mua so với sáng hôm qua, xuống 20.530 đồng, nhưng chiều bán ra tăng 10 đồng lên 20.600 đồng. Sự điều chỉnh không đồng đều này, hiện khoảng cách mua bán của nhà băng này nâng lên 70 đồng.

Trong khi đó, tại Vietcombank, giá công bố giữ nguyên mức giá ngày hôm qua 20.550- 20.600 đồng ăn một USD. Cùng lúc, giá USD trên thị trường tự do TP HCM sáng nay giao dịch phổ biến quanh 20.520-20.600 đồng một đôla (bán ra - mua vào).

Theo Lệ Chi (VNE)