Giá vàng lại lên cao kỷ lục

Sau hơn một tuần thị trường đi xuống, từ hôm qua, giá bắt đầu tăng trở lại và vượt đỉnh một cách mạnh mẽ vào sáng nay. Các loại vàng miếng ở Việt Nam đều leo qua ngưỡng 1,42 triệu đồng/chỉ, tăng trên dưới 20.000 đồng/chỉ so với hôm qua. Cá biệt vàng SJC tại Hà Nội còn lên đến 1,426 triệu đồng/chỉ.

Sàn giao dịch New York đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần ở mức 743,10 USD/ounce, tăng 11 USD so với hôm qua và cao hơn gần 10 USD so với đỉnh cao đạt được hôm 21/9. Các hợp đồng kỳ hạn giao tháng 12 còn chốt giá ở mức 750 USD, tăng 1,4%. Tính chung từ đầu năm tới nay, giá đã tăng 18%.

Diễn biến hai ngày qua xuất phát chủ yếu từ việc đồng đôla tiếp tục yếu thế, sự bất ổn trên thị trường tài chính và giá dầu. Bên cạnh đó, nhu cầu về vàng vật chất ở châu Á tăng cao. Nhiều người bắt đầu nghĩ tới khả năng giá vàng leo lên 800 USD/ounce trước cuối năm.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cảnh báo thị trường đang trong thế mua vào quá nhiều, đến một lúc nào đó sẽ xảy ra tình trạng bán ra đồng loạt và kéo giá đi xuống.