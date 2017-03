Giá vàng lại nóng, USD trượt giá

Dầu thô mất giá do thị trường chứng khoán Phố Wall giảm điểm và thông tin về kho dự trữ xăng dầu của Mỹ tăng.

Giá vàng trong nước nhích nhẹ

Đầu giờ sáng nay, giá vàng trong nước phổ biến ở mức 2.112.000 đồng/chỉ (mua vào) và 2.118.000 đồng/chỉ (bán ra), tăng bình quân 3.000 đồng/chỉ so với giá niêm yết cùng thời điểm hôm qua. Các kim hoàn lớn tiếp tục giữ mức chênh lệch giá mua/bán thấp và có mức giá niêm yết tương đối đồng đều.

Tại thị trường Hà Nội, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý (PQJ) mở cửa với giá vàng miếng SJC ở mức 2.114.000 đồng/chỉ (mua vào) và 2.118.000 đồng/chỉ (bán ra). Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng Rồng Thăng Long ở các mức tương ứng là 2.112.000 đồng/chỉ và 2.118.000 đồng/chỉ.

Giới kinh doanh vàng cho biết, họ vẫn chưa nhận thấy bất kỳ dấu hiệu khởi sắc nào trên thị trường vàng miếng. Giao dịch tiếp tục diễn ra chậm chạp, khi mức giá vàng được xem là “ngất ngưởng” hiện nay khiến những người muốn mua rụt rè. Trong khi đó, những người có vàng thì cho rằng, nếu bán ra, họ sẽ mất cơ hội mua vào trong trường hợp giá lên nữa.

Các chuyên gia tư vấn thị trường vàng của Công ty Vàng bạc đá quý Ngân hàng Sacombank (Sacombank-SBJ) cho rằng, khoảng giá 2.080.000-2.120.000 đồng/chỉ sẽ là khoảng giá mà giao dịch vàng miếng “tê liệt”. Để hoạt động mua bán khởi sắc, giá vàng cần có sự biến động mạnh hơn và thoát ra khỏi vùng này.

Tại hệ thống Ngân hàng Sacombank, giá vàng miếng SBJ đầu giờ sáng nay đứng ở mức 2.111.000 đồng/chỉ (mua vào) và 2.118.000 đồng/chỉ (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, giá vàng miếng Phượng Hoàng của Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tương ứng là 2.113.000 đồng/chỉ và 2.119.000 đồng/chỉ.

Giá vàng thế giới ngày hôm qua biến động trong biên độ hẹp và không rõ xu hướng. Sự thiếu “sóng” này đã khiến giao dịch tại Trung tâm Giao dịch vàng SBJ hôm qua diễn ra trầm hơn, khối lượng giao dịch tổng 3 phiên trong ngày hôm qua chỉ đạt gần 370.000 lượng, thấp hơn đáng kể so với mức trên 400.000 lượng/ngày như thường lệ.

Tính tới thời điểm 9h30 sáng nay, khối lượng khớp lệnh tại sàn này cũng chỉ đạt gần 186.000 lượng, thấp hơn so với mức bình quân của các phiên trước, với giá khớp lệnh biến động trong khoảng 20,30-20,50 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới không rõ xu hướng

Giá vàng thế giới đêm qua biến động trong vùng hẹp, với giá vàng giao ngay lên xuống trong khoảng 944-955 USD/oz. Kết thúc phiên giao dịch, giá vàng giao ngay tăng 2,1 USD/oz (0,2%) so với giá đóng cửa phiên liền trước, lên mức 952,1 USD/oz. Tại thị trường châu Á sáng nay, giá vàng tiếp tục tăng nhẹ, dao động trong khoảng 952-953 USD/oz.

Những nhận định của Chủ tịch FED Ben Bernanke trong phiên điều trần trước Quốc hội nước này đang tạm thời đẩy thị trường vàng vào thế nhùng nhằng giữa lên và xuống.

Trong phiên điều trần đêm qua tại Hạ viện, ông Bernanke tái khẳng định, FED sẽ duy trì lãi suất đồng USD ở mức thấp một thời gian nữa để mở đường cho sự phục hồi của kinh tế Mỹ.

Ông Bernanke nhận định, những rủi ro lạm phát tại Mỹ hiện nay mới chỉ ở mức độ hạn chế, và FED sẽ xác định thời điểm thích hợp để thắt chặt chính sách tiền tệ khi cần. Tuyên bố về vấn đề lãi suất USD này của ông Bernanke đã khiến đồng USD trượt giá so với các đồng tiền chủ chốt khác, giúp vàng tăng giá.

Tuy nhiên, giá vàng không thể tăng mạnh hơn do cũng chính nhận định về lạm phát yếu của ông Bernanke đã khiến vai trò chống lạm phát của vàng khó được phát huy. Mặt khác, trong phiên giao dịch ngày hôm kia, chính quan điểm thận trọng của vị Chủ tịch FED về triển vọng của kinh tế Mỹ đã thúc đẩy giới đầu tư tăng mua USD để tìm kiếm sự an toàn, khiến tỷ giá đồng tiền này tăng và giá vàng giảm.

Hiện tỷ giá Euro/USD thị trường quốc tế đang phổ biến ở mức trên 1,42 USD tương đương 1 Euro, từ mức 1 Euro bằng gần 1,42 USD ở sáng hôm qua.

Số phận của tập đoàn cho vay CIT Group của Mỹ hiện vẫn chưa được quyết định. Khả năng phá sản của tập đoàn này vẫn treo lơ lửng. Trong trường hợp CIT phá sản, khả năng tăng giá mạnh trở lại của đồng USD hoàn toàn có thể xảy ra, vì giới đầu tư lo ngại rủi ro sẽ tăng mua các tài sản USD để đảm bảo an toàn.

Quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust hôm qua lại bán ra thêm 5,49 tấn vàng, đánh dấu ngày bán ra thứ ba liên tục, đưa lượng vàng nắm giữ về mức 1.086,61 tấn vàng, từ mức 1.092,41 tấn trước đó. Như vậy, trong vòng khoảng 2 tháng trở lại đây, bán ra đã trở thành hoạt động chính của quỹ này.

Dầu mất giá nhẹ

Thị trường chứng khoán Mỹ đêm qua đã mất điểm sau khi ngân hàng Morgan Stanley báo lỗ quý thứ 3 liên tiếp, với mức lỗ 1,26 tỷ USD. Tình hình kinh doanh quý 2 của Morgan đã không tốt đẹp như các đối thủ Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Citigroup hay Bank of America.

Tuy nhiên, một ngân hàng lớn của Mỹ hôm qua là Wells Fargo hôm qua cho biết, họ đã lãi 3,17 tỷ USD trong quý 2, gia nhập đội ngũ những nhà băng có mức lãi vượt dự báo của giới quan sát.

Sự đi xuống của giá cổ phiếu, cộng với thông tin về dự trữ xăng dầu của Mỹ tăng, đã khiến giá dầu thô đêm qua và sáng nay trượt giảm. Tuy nhiên, “vàng đen” chỉ mất giá nhẹ do vẫn được hỗ trợ bởi sự mất giá của đồng USD.

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 9 giảm 0,21 USD/thùng (0,3%) so với giá đóng cửa phiên trước, còn 65,40 USD/thùng. Vào lúc 10h sáng nay giờ Việt Nam, giá dầu ngọt nhẹ giao dịch điện tử tại New York giảm thêm 0,03 USD/thùng, còn 65,37 USD/thùng.

Báo cáo của Bộ Năng lượng Mỹ công bố hôm qua cho thấy, dự trữ xăng của nước này trong tuần kết thúc vào ngày 17/7 đã tăng 813.000 thùng, lên mức 215,4 triệu thùng, cao nhất từ giữa tháng 4 trở lại đây. Theo báo cáo này, dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần giảm 1,8 triệu thùng, còn 342,7 triệu thùng.

Trong khi đó, báo cáo công bố ngày hôm kia của Viện Dầu lửa Hoa Kỳ (API) cho thấy, dự trữ dầu thô tuần qua của Mỹ tăng 3,1 triệu thùng, lên 349,9 triệu thùng; dự trữ xăng cũng tăng 1,3 triệu thùng lên 213,6 triệu thùng.

Hãng tin tài chính Bloomberg cho biết, Bộ Năng lượng Mỹ và API cùng ra báo cáo hàng tuần về dự trữ xăng dầu của Mỹ, nhưng chỉ có 76% số báo cáo của hai cơ quan này là có cùng thông báo tăng hoặc giảm, còn lại là không thống nhất.

Tỷ giá USD/VND liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay là 16.965 VND/USD, tăng 2 VND/USD so với hôm qua. Tại Ngân hàng Vietcombank, giá mua và bán USD cùng chung mức 17.813 VND/USD.