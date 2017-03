Giá vàng lại rời mốc 42 triệu đồng

Mở cửa sáng nay, Tập đoàn DOJI mua vào bán ra vàng miếng SJC ở 41,79 - 41,89 triệu đồng, giảm gần 40.000 đồng so với sáng thứ bảy. Tương tự, tại TP HCM, doanh nghiệp đưa giá bán vàng từ gần 42 triệu đồng xuống 41,88 triệu đồng sáng nay. Trước đó hôm thứ bảy, có lúc vàng trong nước tăng 400.000 đến 450.000 đồng, nhảy lên 41,98 triệu đồng sau khi giá thế giới tăng 3%.



Các doanh nghiệp điều chỉnh tăng dè dặt so với quốc tế khiến khoảng cách vàng nội ngoại được co hẹp. Hiện nay, mỗi lượng vàng trong nước đắt hơn thế giới khoảng 1,7 triệu đồng, chênh lệch thấp hơn nhiều so với mức 2,5 triệu đồng hồi tuần trước. Thời gian gần đây, vàng trong nước tăng, giảm đều chậm chạp hơn so với quốc tế.



Trong khi đó, thị trường vàng giao ngay thế giới lùi sâu dưới 1.600 USD sáng nay, sau khi có ngày tăng mạnh nhất trong tháng vào thứ sáu. Theo đó, tính đến 8h56 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.590,10 USD, hạ 9 USD so với mở cửa.



Phiên nhảy vọt 3% ngày thứ 6 đã kéo thị trường vàng tháng 6 tăng tổng cộng 2%. Đây là tháng tăng đầu tiên trong vòng 5 tháng gần đây. Cuối tuần trước, thị trường đi lên sau khi các nhà lãnh đạo châu Âu nhất trí thông qua một gói cứu trợ dành cho các ngân hàng và các thành viên như Tây Ban Nha, Italy. Mặc dù vậy, nhiều thông tin bi quan về tình hình kinh tế thế giới cũng khiến nhà đầu tư lo lắng. Tại Mỹ, sức mua tiêu dùng chững lại trong tháng 5, riêng lực mua ôtô thậm chí còn giảm. Hoạt động sản xuất tại Trung Quốc và Nhật đều đi xuống đáy của 7 tháng trong tháng 6 vừa rồi.





Theo Thanh Bình (VNE)