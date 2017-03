Giá vàng lại vượt 42 triệu đồng

Mở cửa sáng nay, giá vàng SJC tại hệ thống SJC Hà Nội và tại Tập đoàn DOJI đứng ở 41,98 - 42,10 triệu đồng một lượng. So với chốt ngày 12/6, niêm yết tăng lần lượt 150.000 - 190.000 đồng. Trong lúc giá giảm vào hôm qua, giao dịch vàng miếng không mấy nhộn nhịp. DOJI cho biết lượng vàng mua vào bán ra trên toàn hệ thống chỉ đạt 1.600 lượng, kém khoảng 1.000 lượng so với cuối tuần trước.



Từ đầu tháng 6, thị trường chủ yếu dao động quanh mốc 42 triệu đồng, có lúc vọt tới 42,7 triệu đồng một lượng.



Còn trên thị trường quốc tế, giá nhảy lên trên 1.600 USD một ounce trong ngày thứ ba do đồng đôla yếu. Hợp đồng giao tháng 8 có lúc tăng 17 USD, tương đương 1,1% lên 1.613,80 USD trong phiên giao dịch điện tử ngoài giờ tại New York.



Sáng nay, thị trường vàng châu Á hạ nhiệt nhưng giá vẫn ở trên mốc 1.600 USD. Lúc 8h39 Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.608,50 USD, mất 1,30 USD so với mở cửa.



Vàng còn tăng giá sau khi Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Chicago tiếp tục lên truyền hình Bloomberg kêu gọi nới lỏng tiền tệ. Dù ông Chủ tịch này không nằm trong nhóm được quyền bỏ phiếu của ủy ban chính sách FED, các nhà đầu tư cũng có thêm hy vọng vào cuộc họp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào 19 và 20/6 tới. Mặc dù vậy, nhiều chuyên gia vẫn nhận định trong tuần này, xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế do lo lắng của nhà đầu tư về khu vực châu Âu.





