Giá vàng “lặng sóng”, chênh lệch thu hẹp

Mở cửa thị trường vàng trong nước sáng nay 28/9, giá vàng SJC tại Hà Nội và TPHCM được Tập đoàn VBĐQ DOJI niêm yết giao dịch ở mức 37,48 triệu đồng/lượng (mua vào) - 37,58 triệu đồng/lượng (bán ra) đối với giao dịch bán lẻ và 37,49 triệu đồng/lượng - 37,57 triệu đồng/lượng đối với giao dịch bán buôn.



So với chốt phiên hôm qua, giá vàng SJC tại hai thành phố lớn được DOJI giữ nguyên chiều mua vào so với chốt phiên hôm qua, còn chiều bán ra giảm 20.000 đồng/lượng.



Theo báo giá của Công ty CP Đầu tư Vàng Phú Quý, giá vàng SJC tại Hà Nội hiện giao dịch ở mức 37,49 triệu đồng/lượng - 37,6 triệu đồng/lượng, tăng mỗi chiều 110.000 đồng/lượng và 120.000 đồng/lượng.



Tại TPHCM, giá vàng SJC được Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giao dịch ở mức 37,4 triệu đồng/lượng - 37,58 triệu đồng/lượng, tăng đồng đều 100.000 đồng/lượng.



Với mức niêm yết giá bán ra dưới 37,6 triệu đồng/lượng, vàng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 3,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, mức giá giao dịch sáng nay gần như không thay đổi so với mức giá niêm yết sáng thứ 7 tuần trước.



Tuần này, Ngân hàng Nhà nước tổ chức 2 phiên đấu thầu bán vàng, một phiên có khối lượng chào bán 20.000 lượng còn 1 phiên chỉ có 15.000 lượng. Tính từ ngày 28/3 đến 27/9, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức 62 phiên đấu thầu bán vàng miếng với tổng khối lượng trúng thầu là 1.611.100 lượng trên tổng số 1.717.000 lượng chào thầu.





Theo An Hạ (DT)