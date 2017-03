Giá vàng lặng sóng, USD tự do hạ nhiệt

9h sáng nay, hầu hết thương hiệu vàng lớn công bố giá mua bán quanh 36,26-36,33 triệu đồng, tăng nhẹ 40.000 đồng bán ra và 50.000 đồng mua vào so với cuối ngày hôm qua. Nhưng nếu so với sáng 1/12, giá nay mất 90.000 đồng một lượng cả mua và bán. Tại TP HCM, một số hiệu kim hoàn hiện nới khoảng cách mua bán lên 110.000 đồng một lượng khi công bố giá thu gom là 36,24 triệu nhưng bán ra 36,35 triệu đồng.

Cùng lúc, thương hiệu vàng miếng SBJ đầu ngày được doanh nghiệp giữ nguyên giá mua quanh 36,28 triệu đồng nhưng bán ra rẻ đi 50.000 đồng so với sáng 1/12 xuống còn 36,34 triệu đồng một lượng.

Giá mua bán USD trên thị trường tự do sau gần hai tuần tăng nhiệt liên tiếp, hôm nay đã quay đầu giảm nhiệt. Sau khi giá bán vươn tới 21.570 đồng hôm qua, 9h30 sáng nay các điểm thu đổi ở Hà Nội đã mạnh tay giảm 50 đồng, xuống còn 21.520 đồng. Còn giá thu gom cũng được hạ xuống quanh 21.450 đồng ăn một USD.

Tại TP HCM, thị trường USD chợ đen cũng nguội lại. Tuy so với Hà Nội, giá USD mua bán còn cao hơn 20 đồng, dao động quanh 21.470-21.540 đồng, nhưng đã giảm mạnh so với cùng thời điểm ngày hôm qua 30-40 đồng.

Như các chuyên gia lý giải, giá USD tăng mạnh thời gian qua, một phần do áp lực cung cầu thì nguyên nhân chủ yếu khiến giá đồng bạc xanh tăng còn do yếu tố tâm lý, đầu cơ theo phong trào và tình trạng thâm hụt mậu dịch. Do đó, Ngân hàng Nhà nước cần phải tỉnh táo không nên để phải chịu nhiều áp lực của thị trường chợ đen rồi lại chạy theo điều chỉnh hay can thiệp. Khi nào những vấn đề nội tại vừa nêu được giải quyết triệt để thì ắt tỷ giá USD/VND sẽ quay về mức giá ổn định.

Giá vàng quốc tế ngày hôm qua biến động trong biên độ 1.385-1.396 USD một ounce. Sau khi mở cửa ở mức 1.389 USD, giá đã giảm nhẹ trong phiên châu Á, xuống mức thấp nhất trong ngày 1.85 USD. Tuy nhiên, bước qua giờ giao dịch châu Âu, giá đã nỗ lực đi lên nhưng khi vươn đến mốc 1.396 USD thì hụt hơi và quay đầu đi xuống. Trong phiên New York, giá vẫn không tạo ra được đột phá nào mới đành đóng cửa ngày tại 1.388 USD một ounce, không thay đổi nhiều so với phiên liền trước.

Trong khi đó, vàng giao tháng 2 trên sàn Comex của New York đóng cửa ngày tăng 2,4 USD (tương đương 0,2%) lên mức 1.288,50 USD một ounce. Hôm qua, vàng tăng trong bối cảnh nhà đầu tư tìm đến vàng như một tài sản đảm bảo an toàn khi sức mạnh đồng đôla đang có dấu hiệu suy yếu.

Tại thị trường châu Á sáng nay, kim loại quý đang điều chỉnh theo xu hướng tăng nhẹ. Tính đến 9h (theo giờ Hà Nội), mỗi ounce đạt 1.391,20 USD một ounce. Nếu quy ra tiền Việt theo tỷ giá đôla tại thị trường tự do 21.500 đồng, mỗi lượng vàng quy đổi có giá khoảng 36,1 triệu đồng.

Theo Lệ Chi (VNE)