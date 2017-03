Giá vàng lao dốc

Vàng miếng Thần Tài Sacombank (SBJ) đầu ngày được niêm yết 28,08-28,12 triệu đồng một lượng. So với sáng qua, giá đã rẻ đi 40.000 đồng cả chiều mua lẫn bán.

Lúc 8h15, giá vàng miếng SJC tại TP HCM cũng giảm 30.000 đồng cả thu mua lẫn bán ra, niêm yết quanh 28,08-28,12 triệu đồng một lượng so với sáng 9/8. Cùng thời điểm, một số hiệu kim hoàn ở TP HCM công bố giá thu gom và bán ra của vàng miếng SJC quanh 28,07-28,14 triệu đồng, khoảng cách mua bán là 70.000 đồng.

Giá vàng tại thị trường giao ngay trong giờ giao dịch châu Á và châu Âu hôm qua đã chạm mức cao 1.209 USD mỗi ounce. Tuy nhiên, khi bước qua giờ giao dịch New York, thị trường bất ngờ đảo chiều và lao dốc. Có lúc giá vàng giảm liền mạch gần 10 USD, xuống 1.200 USD mỗi ounce do áp lực chốt lời của giới đầu tư. Về cuối phiên, giá điều chỉnh tăng nhẹ và đóng cửa ngày tại 1.202 USD một ounce. Giá vàng giao tháng 12 trên sàn Comex của New York cũng mất 3,2 USD xuống 1.202,10 USD một ounce.

Trong phiên giao dịch châu Á sáng nay, giá vàng đang có xu hướng giảm nhẹ. Tính đến 9h25 (giờ Hà Nội), mỗi ounce vàng tương đương 1.199,60 USD một ounce. Nếu quy ra tiền Việt theo tỷ giá 19.100 đồng, mỗi lượng vàng quốc tế hiện tương đương 27,89 triệu đồng (đã bao gồm thuế nhập khẩu 1%).

Giá bán đôla của các ngân hàng thương mại sáng nay vẫn giữ nguyên, đồng loạt ở 19.100 đồng. Giá thu gom đầu ngày của Vietcombank được duy trì 19.098 đồng. Cùng lúc, giao dịch đôla tự do khá trầm lắng trong mấy ngày qua nên giá mua bán tiếp tục được niêm yết khá ổn định. Hiện một số điểm thu mua ngoại tệ tại Hà Nội và TP HCM công bố giá thu mua quanh 19.220 đồng và chiều bán ra là 19.240 đồng.

Theo Lệ Chi (VNE)