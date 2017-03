Giá vàng lao dốc hơn 2 triệu đồng mỗi lượng

Lúc 9h45, giá vàng miếng được các doanh nghiệp lớn tại TP HCM tăng mạnh 450.000 đồng thu mua và 550.000 đồng bán ra so với buổi sáng, niêm yết phổ biến ở mức 45,45-45,85 triệu đồng một lượng. Một số hiệu vàng nhỏ lẻ còn đẩy giá bán ra lên 45,90 triệu đồng dù thị trường quốc tế chỉ điều chỉnh nhỏ giọt vài USD. Tính đến 9h45, mỗi ounce vàng thế giới giao dịch tại 1.761 USD. Nếu quy đổi ra tiên fVietej chỉ tương đương 44,15 triệu đồng một lượng.



Trước đó, mở cửa ngày, các doanh nghiệp vàng lớn tại TP HCM báo giá mua và bán quanh mức 45-45,30 triệu đồng, giảm 2,3 triệu đồng cả chiều thu gom và bán ra so với cuối ngày 24/6.



Tuy nhiên, sau đó 30 phút, khi giá quốc tế có dấu hiệu đi lên nhẹ, các doanh nghiệp đã nâng giá mua vàng lên 200.000 đồng và giá bán thêm 300.000 đồng, lên 45,20-45,60 triệu đồng mỗi lượng.







Giá vàng sáng nay mất hơn 2 triệu đồng. Ảnh: Lệ Chi

Cùng lúc, các hiệu vàng ngoài Hà Nội niêm yết giá mua vào bằng TP HCM nhưng bán ra cao hơn 20.000 đồng, lên mức 45,62 triệu đồng mỗi lượng.Một số đại lý bán lẻ vàng SJC TP HCM khác sau khi chứng kiến giá vàng quốc tế giảm "điên loạn", đầu giờ sáng nay vẫn chưa cập nhật cả giá bán lẫn mua. Nhiều chủ hiệu vàng tại TP HCM có chung nhận định, trong lịch sử buôn bán vàng, đây là lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh "điên cuồng của giá vàng". "Giá xuống, lên đều như trận cuồng phong", một chủ hiệu vàng thốt lên.Trên thị trường thế giới, trong ngày giao dịch 25/6, giá vàng quốc tế mở cửa với mốc trên 1.840 USD sau đó rơi thẳng xuống dưới 1.750 USD một ounce, trước áp lực bán tháo của giới đầu tư, tương đương gần 44 triệu đồng một lượng vào lúc chốt phiên giao dịch New York. Thị trường vàng đang điều chỉnh ngoài sức tưởng tượng của giới kinh doanh.Chốt phiên Nymex, giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ chỉ còn 1.754,5 USD một ounce, giảm 75,20 USD trong khi giá giao tháng 12 giảm tới 103 USD xuống 1.758 USD.Đến phiên châu Á sáng nay, giá chưa xác định rõ xu hướng. Tính đến 8h10, mỗi ounce vàng đang giao dịch quanh mốc 1.760,60 USD. Trước đó, lúc 60h30 (giờ Hà Nội), giá giao ngay trên bảng điện tử Kitco.com chỉ còn 1.747,30 USD một ounce, tương đương 43,8 triệu đồng một lượng quy đổi (theo tỷ giá bán 20.834 đồng một đôla của Vietcombank). Mức quy đổi này thấp xa so với giá SJC vào lúc đóng cửa chiều 24/8, 47,45 triệu đồng một lượng.Lúc 9h45, giá vàng quốc tế đang giao dịch quanh 1.761 USD, tăng không đáng kể so với mở cửa.Áp lực bán chốt lời cùng với tâm lý lo lắng về thanh khoản trong dài hạn là nguyên nhân chính đẩy giá vàng đi xuống. Trước đó, hôm 23/8, Quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR đã xả toàn bộ số vàng họ mua gom trong tháng. Lượng bán ra của quỹ này trong phiên 23/8 là hơn 24,8 tấn vàng, xuống còn 1.259,57 tấn vàng, sau khi đã bán 6,3 tấn phiên liền trước.Giới chuyên gia cũng nhìn nhận đà giảm hiện nay là đợt điều chỉnh mang tính kỹ thuật sau thời gian tăng liên tiếp và kéo dài. Ngoài ra, CME dự kiến theo chân sàn giao dịch vàng Thượng Hải để tăng phí giao dịch cũng là nguyên nhân khiến giới đầu tư thận trọng hơn.