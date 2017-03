Giá vàng lao dốc trọn tuần

Thương hiệu vàng miếng SBJ niêm yết giá mua vào bán ra lúc 8h45 ở 35,60 -35,70 triệu đồng. So với sáng qua, giá nay bốc hơi tiếp 40.000 đến 100.000 đồng, sau khi giảm giá liên tục kể từ hôm đầu tuần.



Thị trường miếng trong nước liên tục đi xuống kể từ khi mở cửa đầu năm hôm 4/1 đến nay. So với đầu tuần, mỗi lượng vàng hiện giảm khoảng 800.000 đồng, xuống mức thấp nhất trong vòng 8 tuần vừa rồi.



Khi giá giảm mạnh, nhu cầu mua vàng lại nhúc nhích đi lên sau một thời gian khá dài thị trường vắng lặng. Cộng thêm yếu tố thói quen của người Việt là mua vàng cuối năm âm lịch khiến sức mua lẻ nhộn nhịp hơn so với các tuần trước. Sacombank-SBJ cho biết vài ngày gần đây, hệ thống của công ty này chủ yếu là bán ra.



Thị trường vàng thế giới tiếp tục lao dốc trong phiên New York cuối ngày hôm qua, chốt lại tuần giảm giá lớn nhất trong vòng 6 tháng gần đây, sau vài thông tin tương đối lạc quan về tình hình việc làm, sản xuât Mỹ.



Trong phiên, có lúc giá mỗi ounce vàng còn tụt xuống mức sâu dưới 1.355 USD, khi giới đầu tư chờ đợi báo cáo việc làm tháng 12. Cuối ngày, thị trường chốt lại ở 1.369,80 USD, giảm 1,30 USD so với mở cửa.



Trái ngược với vàng, đôla lại có tuần tăng điểm lớn nhất kể từ hồi tháng 8/2010. Khi đôla tăng điểm, áp lực lên vàng cũng sẽ lớn hơn. Một chuyên gia phân tích của Reuters cho rằng xu hướng sắp tới của vàng sẽ là tiếp tục đi xuống, hướng về mốc 1.355 USD một ounce.



Dự báo của Bloomberg cũng chung nhận định vàng tuần tới có thể giảm điểm. Trong số 20 nhà phân tích, chuyên gia tham gia khảo sát, có 11 người, tương đương 55% nhận định thị trường tháo lui tuần tới.





Theo Thanh Bình (VNE)