Giá vàng lao dốc, về sát 42 triệu đồng

Mở cửa ngày hôm nay, hầu hết thương hiệu vàng lớn tại TP HCM đều giảm 450.000 đồng chiều mua và bán ra so với cuối ngày hôm qua, xuống còn 41,90-42,30 triệu đồng một lượng. Nếu so với đầu ngày 28/12, mỗi lượng vàng hiện rẻ hơn tới 900.000 đồng.







Giá vàng lao dốc. Ảnh minh họa

Giá vàng lao dốc. Ảnh minh họa

Theo Lệ Chi (VNE)



Tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI lúc 8h45 công bố mua bán lẻ vàng miếng SJC ở 42-42,30 triệu đồng. Trong khi đó, với mua bán sỉ, đơn vị này để giá thu gom và bán ra chênh nhau 200.000 đồng, quanh mức 42,05-42,25 triệu đồng.Tương tự, vàng miếng SBJ cũng giảm mạnh khi công bố giá bán ra là 42,30 triệu đồng, còn mua vào 41,90 triệu đồng. Khoảng cách giữa mua và bán là 400.000 đồng.Tuy giá sụt giảm mạnh nhưng giao dịch ngoài thị trường vẫn không nhộn nhịp. rong phiên giao dịch ngày hôm qua, tại khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, tổng lượng mua và bán của Tập đoàn DOJI chỉ đạt khoảng 1.500 lượng, trong đó chiếm 60% là khách hàng mua vào, 40% là bán ra.Tương tự, đại diện Công ty Sacombank-SBJ cũng cho biết, giao dịch hiện nay tiếp tục trầm lắng. Hệ thống ghi nhận ngày hôm qua mua bán chỉ hơn 700 lượng (mua vào chiếm tỷ trọng nhiều hơn, khoảng 64%).Trên thị trường thế giới, giá kim loại quý có một phiên lao dốc mạnh trước sức ép mạnh lên 1% của đồng USD. Theo đó, giá vàng giao ngay chốt ngày 28/12 giảm 34 USD về dưới 1.558 USD một ounce. Cùng lúc, giá vàng giao tháng Hai trên sàn Comex cũng mất 2% giá trị, xuống 1.564,40 USD một ounce sau thông tin cho biết nhu cầu kim loại quý của các nước châu Âu, Trung Quốc và Ấn Độ sụt giảm mạnh, trong khi USD tăng cao.Đến sáng nay tại thị trường châu Á, giá kim loại quý vẫn nằm trong xu thế giảm. Tính đến 9h (giờ Hà Nội) mỗi ounce giao dịch quanh mức 1.554,50 USD một ounce, giảm gần 4 USD so với mở cửa. Nếu căn cứ theo tỷ giá 21.200 đồng, mỗi lượng vàng quy đổi có giá tương đương 39,73 triệu đồng (chưa bao gồm các loại phí).Như vậy, tuy giá vàng trong nước ngày hôm nay đã sụt giảm khá mạnh nhưng so với thế giới tốc độ chậm hơn khiến khoảng cách giá giữa hai thị trường lại giãn rộng. Hiện giá quốc tế quy đổi rẻ hơn giá thu mua của vàng nội 2,24 triệu đồng và bán ra là 2,57 triệu đồng, vẫn chênh xa so với mức kỳ vọng của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước là 400.000 đồng.Trong nước, tỷ giá sáng nay vẫn đứng yên 20.828 đồng. USD trong ngân hàng thương mại cũng có giá bán USD không đổi. Tại ACB giá bán ra 21.036 đồng, mua vào chuyển khoản ở mức cao 21.035 đồng. Trong khi đó, mua tiền mặt, nhà băng này chỉ để 21.015 đồng.