Giá vàng lao dốc xuống đáy của 4 tháng

Việc xả vàng mạnh đã diễn ra trên sàn giao dịch New York cuối ngày hôm qua (tức rạng sáng nay theo giờ Hà Nội). Không lâu sau khi bước vào phiên Mỹ, thị trường vàng lao dốc khoảng 2%, từ gần 1.640 có lúc xuống dưới 1.600 USD - mức thấp nhất trong 4 tháng gần đây. Vào cuối phiên, giá hồi phục nhẹ lên 1,607 USD mỗi ounce.



Bước sang phiên giao dịch châu Á sáng nay, đà giảm chưa dừng lại. Tính đến 7h55 theo giờ Hà Nội, giá vàng đứng dưới ngưỡng 1.600 USD mỗi ounce, mất gần 5 USD so với mở cửa.



Theo giới phân tích, tình hình chính trị chưa ổn định tại Hy Lạp, việc nước Pháp có Tổng thống mới khiến nhà đầu tư lo ngại về khả năng châu Âu không thông qua gói cứu trợ hàng tỷ USD để giải quyết khủng hoảng. Tại Hy Lạp, cho đến hôm qua, chính quyền vẫn chưa thành lập xong một chính phủ liên hiệp như kế hoạch. Ngoài ra, một số nhà đầu tư còn lo ngại về căng thẳng giữa Đức và Pháp, vốn là hai trụ cột kinh tế chính trị của Liên minh châu Âu, sau cuộc bầu cử tổng thống vừa rồi.



So với mức đỉnh của năm 2012 ở 1.790 USD lập được hôm 29/2, hiện mỗi ounce vàng đã mất tới 180 USD. Thị trường đi xuống dần sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy nước Mỹ sẽ tung tiền mua trái phiếu chính phủ lần thứ ba. Những chỉ số kinh tế lạc quan liên tiếp nhau khiến hy vọng về một gói nới lỏng ngày càng thấp. "Nhiều người đang tìm cách thoát khỏi vàng để cất tài sản dưới dạng tiền mặt, đôla Mỹ cho an toàn", tờ Wall Street Journal trích lời phân tích của một nhà phân tích tại Ngân hàng châu Âu Societe General.





Theo Thanh Bình (VNE)