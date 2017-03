Giá vàng lao dốc, xuống dưới 45 triệu đồng

Mở cửa sáng nay, Tập đoàn DOJI niêm yết giá bán lẻ vàng miếng SJC ở mức mua vào 44,65 triệu đồng, bán ra 45,15 triệu đồng. So với cuối ngày thứ bảy vừa rồi, giá mua và bán mất lần lượt một triệu - 800.000 đồng mỗi lượng. Biên độ mua bán chênh lệch khá rộng 500.000 đồng.



Do thị trường quốc tế vẫn lùi sâu trong phiên sáng, vàng SJC tại hệ thống SJC Hà Nội của Tập đoàn DOJI tiếp tục lao dốc sau đó. Tính đến 9h39, giá bán ra còn 44,85 triệu đồng, trong khi thu mua ở 44,35 triệu đồng một lượng.



Tương tự, giá cả trên thị trường nói chung cũng liên tục điều chỉnh giảm sau phút mở cửa. Từ mức 45,75 cuối ngày Chủ nhật, mỗi lượng còn quanh 44,8 triệu đồng tính đến 9h30 sáng nay. Có nơi giá bán chỉ ở 44,7 triệu đồng một lượng vàng.



Cùng lúc đó trên thị trường quốc tế, giá vàng vẫn chao đảo sau phút mở cửa. tính đến 9h50 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce còn 1.640,60 USD, mất 16,60 USD so với đầu ngày.







Nhiều người chạy đi mua vàng khi giá rẻ hơn nhiều so với trước.

Ảnh minh họa: AFP

Như vậy, trong vòng 7 ngày vừa rồi, mỗi lượng vàng trong nước đã mất tới 2,65 đến 2,85 triệu đồng. So với kỷ lục cao nhất trong lịch sử hôm 23/8, giá hiện thấp hơn tới 4,3 triệu đồng.Vàng rẻ đi rất nhiều so với trước đã kích thích đà mua của người dân. Nhiều người trước đây tiếc hùi hụi vì vàng tăng giá quá nhanh không kịp trở tay, nay thấy giá giảm mạnh đã tranh thủ mua ngay vì sợ thị trường đảo chiều bất cứ lúc nào. Do đó, ngay cả khi vàng trong nước đắt hơn tới 3 triệu đồng so với quốc tế, kim loại quý này vẫn khá đắt khách. Trong hai ngày thứ bảy và Chủ nhật, tại các tiệm vàng lớn tại Hà Nội đón khách ra vào tấp nập.Vào cuối tuần, thị trường thế giới nghỉ giao dịch. Tuy nhiên sức mua cao vẫn khiến giá vàng trong nước tăng thêm 150.000 đồng trong hai ngày nghỉ. Tại một cửa hàng vàng lớn ở đường Phan Đình Phùng vào chiều qua, anh Giang, nhà ở Cầu Giấy cho biết vào cuối tuần, ngân hàng không mở cửa nên anh không thể đi rút tiền được. Gom góp trong nhà được hơn hai chục triệu đồng, anh vội vàng chạy đi mua nửa cây. "Nếu sang tuần giá tăng vọt thì cũng đỡ tiếc", anh cho biết.