Giá vàng lao dốc xuống sát 1.700 USD

Trên sàn Kitco lúc 7h30 sáng nay, gia vàng giao ngay ở mức 1.712 USD một ounce, tăng nhẹ 5 USD so với giá đóng cửa trên sàn New York. Sau khi bất ngờ lập đỉnh tuần tại 1.757 USD, giá vàng ngày 8/12 đã nhanh chóng giảm sâu vào cuối phiên châu Âu và đầu phiên New York, xuống mức thấp nhất trong vòng một tuần qua. Vàng mất gần 40 USD trong một ngày, tương đương 2,2%.



Những tác động chính tới giá vàng đều đến từ châu Âu. Hôm qua, Ngân hàng trung ương châu Âu hạ dự báo thăng trưởng khu vực eurozone xuống thêm 0,4%, đồng thời tuyên bố không mua thêm trái phiếu chính phủ. Trước đó, IMF cũng bác tin cho rằng G20 sẽ cung cấp gói cứu trợ 600 tỷ USD cho khu vực này.



Trong nước, đầu ngày, các doanh nghiệp Hà Nội công bố mỗi lượng vàng miếng quanh 44,58-44,85 triệu đồng, giảm mạnh 310.000 đồng thu mua và 260.000 đồng bán ra so với cuối ngày hôm qua. Còn tại TP HCM, giá mua vào tương đương Hà Nội, nhưng bán ra rẻ hơn 20.000 đồng, ở 44,83 triệu đồng.



Nửa tiếng đồng hồ sau, giá vàng được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm thêm 50.000 đồng chiều bán và 70.000 đồng thu mua, xuống 44,75-44,90 đồng, thu hẹp khoảng cách mua bán còn lại 150.000 đồng.



Hệ thống DOJI đến 8h45 sáng nay, giá mua bán lẻ vàng miếng ở mức 44,67-44,87 triệu đồng. Trong khi bán buôn của đơn vị này là 44,73-44,83 triệu đồng. Tương tự, vàng miếng Sacombank-SBJ công bố giá mua bán tại 44,63-44,83 triệu đồng lúc 9h.



Trong nước, giá USD trong ngân hàng hiện vẫn giao dịch quanh 21.005-21.011 đồng, khi tỷ giá bình quân liên ngân hàng đang neo ở 20.803 đồng. Cùng lúc, USD tự do cũng chỉ dao động quanh 21.100-21.200 đồng.





Theo Quỳnh Anh - Lệ Chi ( VNE)