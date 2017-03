Giá vàng lập kỷ lục mới 38,5 triệu đồng

Ngay từ 8h sáng nay, giá bán vàng miếng SBJ được nâng lên 38,44 triệu đồng một lượng. Đây được coi là mức giá cao nhất từ trước đến nay, vượt đỉnh cao 38,2 triệu đồng được xác lập hôm 9/11 năm ngoái gần 300.000 đồng. So với đầu ngày hôm qua, mỗi lượng vàng bán ra đắt thêm 900.000 đồng. Còn thu gom tăng 740.000 đồng, lên 38,10 triệu. Cùng với sự leo thang nhanh và đột biến, biên độ mua bán cũng được doanh nghiệp Sacombank-SBJ nới rộng lên đến 340.000 đồng.

Các thương hiệu vàng miếng khác trong nước, ngay từ sáng sớm cũng tăng mạnh chiều mua và bán lần lượt là 730.000 đồng và 830.000 đồng, đưa giá niêm yết lên mức cao kỷ lục 38,05-38,25 triệu đồng một lượng.

Giá vàng đạt mức cao kỷ lục. Ảnh: Lệ Chi

Cùng lúc đó, một số hiệu kim hoàn tại TP HCM niêm yết giá thu mua 38,10 triệu đồng nhưng bán ra vượt 38,50 triệu đồng. Biên độ lúc này được giãn rộng lên tới 400.000 đồng.

Giá vàng trong nước leo thang trước sự tăng cao của vàng quốc tế. Tuy nhiên, giá trong nước hiện tăng nhanh hơn giá thế giới do có sự cộng hưởng từ đà leo thang của giá USD tự do. Lúc 9h30 sáng nay, đà tăng của USD ngày một nóng khi các điểm thu đổi tại Hà Nội tiếp tục tăng giá bán ra ở mức kỷ lục 22.400 đồng, tăng 350 đồng so với đầu ngày hôm qua, giá thu gom đắt thêm 65 đồng lên 22.200 đồng. Động thái này khiến khoảng cách mua bán được giãn rộng 200 đồng mỗi USD.

Mức tăng tại TP HCM còn chóng mặt hơn khi giá bán ra hiện được một số hiệu vàng hét giá 22.500 đồng. trong khi đó, giá thu gom thì ngang ngửa với Hà Nội. Nếu lấy giá USD 22.300 đồng, mỗi lượng vàng thế giới quy đổi khoảng khoảng 37,4 triệu đồng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng trong phiên cuối tuần đã đi lên khá mạnh. Mặc dù suốt phiên châu Á và châu Âu giá dường như chỉ chuyển động quang 1.385 USD một ounce. Nhưng ở New York, giá kim loại quý bất ngờ có sự bứt phá mạnh khi liên tục đi lên, từ mức 1.385 USD vọt mạnh qua 1.390 USD và lên chạm 1.392,50 USD một ounce. Sau đó đóng cửa tuần tại ngưỡng cao 1.389,10 USD một ounce

Hôm qua, mặc dù Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) thông báo sẽ nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc thêm 0,5%, lên mức 20% đối với các ngân hàng ở nước này, bắt đầu từ ngày 24/2 tới nhằm hạn chế hoạt động cho vay và hạ nhiệt tỷ lệ lạm phát, động thái trên vẫn không ngăn được người dân nước này đổ xô đi mua vàng. Chính điều này là một trong những nhân tố hỗ trợ cho giá vàng quốc tế tăng mạnh.



