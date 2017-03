Giá vàng lập kỷ lục mới, USD vọt lên 20.450 đồng

Tính đến 8h25 sáng nay, vàng miếng SJC được nâng lên 33,30-33,37 triệu đồng một lượng. So với sáng qua, mỗi lượng vàng bán ra hiện đắt thêm 370.000 đồng, còn thu gom tăng 350.000 đồng. 25 phút sau đó, thương hiệu này nới rộng thêm 30.000 đồng chiều bán và 40.000 đồng thu gom, đưa giá bán lên mốc cao ngất ngưỡng 33,40 triệu còn mua vào là 33,34 triệu đồng.

Cùng lúc đó, một số hiệu kim hoàn tại TP HCM niêm yết giá thu mua quanh 33,32 triệu đồng và bán ra 33,42 triệu đồng. Biên độ lúc này được giãn rộng ra 100.000 đồng, được coi là động thái chung mỗi khi giá biến động mạnh.

Đà tăng của vàng miếng SJC vẫn chưa bằng Thần Tài Sacombank SBJ. Tính đến 8h50, thương hiệu này đã tăng 450.000 đồng cả chiều mua lẫn bán so với hôm qua, vọt lên kỷ lục 33,40-33,44 triệu đồng. Đây là đỉnh cao nhất tính đến thời điểm này. Tuy giá tăng đột biến nhưng doanh nghiệp để biên độ giữa thu mua và bán ra chỉ 40.000 đồng một lượng.

Mặc dù giá vàng hôm qua và sáng nay tăng mạnh nhưng hoạt động mua bán ngoài thị trường vẫn không sôi động. Hầu hết các nhà đầu tư đều có tâm lý "án binh bất động" để nghe ngóng tình hình nhất là sau khi Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 22 theo hướng thu hẹp huy động và cho vay vàng của các tổ chức tín dụng. Trong tuần qua, chủ yếu chỉ phát sinh giao dịch mua bán nữ trang nhỏ lẻ của vài người dân.

Cùng với sự tăng giá chóng mặt của vàng, UDS tự do đầu ngày cũng tiếp tục leo thang và chưa có dấu hiệu dừng. Sau khi chạm 20.300 đồng vào hôm 28/10, niêm yết bán USD đã vọt lên 20.350 đồng vào ngày hôm qua. Đến sáng nay thì giá gần như đã "điên cuồng" khi vừa mở cửa đã tăng thêm 100 đồng. Lúc 10h sáng nay, các điểm thu đổi ngoại tệ tại Hà Nội đã đồng loạt đưa giá bán ra chạm 20.450 đồng, còn thu gom là 20.400 đồng. Tại TP HCM, giá mua bán thấp hơn Hà Nội 50 đồng quanh 20.350-20.400 đồng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng trong phiên cuối tuần đã đi lên khá mạnh. Mặc dù suốt phiên châu Á và châu Âu giá dường như chỉ chuyển động quang 1.340 USD một ounce. Nhưng ở New York, giá kim loại quý có sự bứt phá mạnh khi liên tục đi lên, từ mức 1.340 USD lên chạm 1.360 USD một ounce (tăng khoảng 20 USD). Sau đó đóng cửa tuần tại ngưỡng cao 1.360 USD một ounce. Cùng lúc, vàng giao tháng 12 trên sàn Comex của New York cũng tăng lên mức 1.357,60 USD, tăng 2,45% so với mức đóng cửa tuần trước.

Nếu quy ra tiền Việt theo tỷ giá 20.300 đồng, mỗi lượng vàng quốc tế giao ngay lúc đóng cửa có giá khoảng 33,60 triệu đồng (đã bao gồm thuế nhập khẩu 1%).

Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi cuộc hợp của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED). Ông Schoenstein, chuyên gia đầu tư kim loại ở New York nhận định FED sẽ bơm ra thị trường khoảng 500 tỷ USD. Nếu gói hỗ trợ lần này từ 700 - 1.000 tỷ USD thì vàng sẽ tăng mạnh, có thể lên 1.400 USD một ounce. Do đó, diễn biến trong tuần tới sẽ có nhiều bất ngờ.

