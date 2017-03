Giá vàng lấy lại mốc 42 triệu đồng/lượng

Mở cửa đầu ngày, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (TP.HCM) niêm yết ở mức 41,91 - 42,06 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).



Tại Hà Nội, giá vàng SJC cũng có mức tăng tương tự ở chiều mua vào, nhưng chiều bán ra cao hơn 20.000 đồng/lượng so với giá tại TP.HCM.



Như vậy, giá vàng SJC đã tăng 100.000 đồng/lượng so với giá đóng cửa chiều 3.8.



Đến 9 giờ, giá vàng SJC giảm và niêm yết ở mức 41,9 - 42,05 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).



Vàng Phượng Hoàng PNJ-DongABank niêm yết ở mức 41,9 - 42 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).



Trong khi đó, vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 40,7 - 40,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).



* Trên thị trường thế giới, đóng cửa phiên giao dịch 3.8 (rạng sáng 4.8, giờ Việt Nam), giá vàng tại New York (Mỹ) chốt ở mức 1.602,9 USD/ounce, tăng 14,9 USD so với phiên liền trước. Trong phiên, có lúc giá vàng tăng lên mức cao nhất là 1.606,6 USD/ounce.



* Sáng nay, tỷ giá liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố vẫn ở mức 20.828 đồng/USD. Tỷ giá trần áp dụng cho các ngân hàng thương mại là 21.036 đồng/USD.



Tại Ngân hàng Vietcombank, tỷ giá giao dịch đồng USD được niêm yết ở mức 20.845 - 20.875 đồng/USD (mua vào - bán ra), giá mua không đổi nhưng giá bán đã giảm 5 đồng so với cùng thời điểm ngày hôm qua.



Còn các ngân hàng thương mại khác, sáng nay (4.8), tỷ giá đồng USD lại giảm. Cụ thể, tại Ngân hàng Eximbank, tỷ giá giao dịch đồng USD được niêm yết ở mức 20.800 - 20.880, giữ nguyên giá mua còn giá bán ra giảm 20 đồng so với hôm qua.



Tại Ngân hàng ACB, tỷ giá giao dịch đồng USD phổ biến ở mức 20.810 - 20.880 đồng/USD (mua vào - bán ra).





Theo Lê Trần (TNO)