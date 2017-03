Giá vàng lên 42,35 triệu đồng/lượng

Lúc 10 giờ, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tại TP.HCM niêm yết ở mức 42,15 - 42,35 triệu đồng/lượng (mua - bán). Hiện giá vàng đang ở mức cao nhất kể từ ngày 14.4.



Mức giá trên đã tăng 230.000 đồng/lượng so với giá niêm yết chiều 24.4.



Hiện khoảng cách giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục thu hẹp đáng kể, về mức 5,1 triệu đồng/lượng.



Trên thị trường thế giới, đóng cửa phiên giao dịch 24.4 (rạng sáng 25.4, giờ Việt Nam), giá vàng chốt ở mức 1.432,2 USD/ounce, tăng 18,4 USD so với phiên liền trước.



Giá vàng cũng tiếp diễn xu hướng tăng trên thị trường châu Á sáng nay (25.4), dao động trong biên độ khá lớn 1.425 - 1.440 USD/ounce.



Theo kitco lúc 10 giờ, giá vàng đang ở mức 1.440,3, tăng 13,4 USD/ounce so với giá mở cửa đầu ngày.



* Sáng nay, tỷ giá liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố vẫn ở mức 20.828 đồng/USD. Tỷ giá trần áp dụng cho các ngân hàng thương mại là 20.950 đồng/USD.



Tại Vietcombank, tỷ giá giao dịch đồng USD ở mức 20.910 - 20.960 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 10 đồng/USD ở cả hai chiều so với ngày hôm qua.



Còn tại một số ngân hàng thương mại khác, tỷ giá giao dịch đồng USD cũng điều chỉnh tăng thêm 10 - 15 đồng/USD, dao động trong biên độ 20.890 - 20.960 đồng/USD (mua vào - bán ra).





