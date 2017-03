Giá vàng lên mức cao nhất 7 tuần. (Ảnh: Rockingfacts)

Giá vàng giao tháng 12 trên sàn Comex của Sở giao dịch New York chốt phiên giao dịch 19/8 tăng 2,9 USD lên 1.234,3 USD/ounce.



Vàng giao ngay tăng 3,3 USD lên 1.233USD/ounce.



Trong phiên, có lúc giá vàng lên gần 1.238 USD/ounce. Giá thấp nhất là 1.228 USD/ounce.



Vàng tiếp tục tăng giá sau khi Mỹ công bố số lượng người thất nghiệp mới bất ngờ tăng mạnh hơn dự báo, gây lo ngại sự phục hồi kinh tế chậm lại. Và đây là yếu tố khiến nhu cầu mua vàng tiếp tục tăng lên mạnh mẽ.



Theo Bộ Lao động Mỹ, số lượng người mất việc làm tại nước này trong tuần kết thúc hôm 14/8 vừa qua tăng thêm 12.000 lên 500.000 người. Con số này vượt qua tất cả dự đoán được các nhà kinh tế đưa ra qua khảo sát của Bloomberg.



Chưa tính phiên tăng điểm đêm qua, vàng đã tăng giá 12% tính từ đầu năm tới nay, cao hơn tốc độ phục hồi của các thị trường chứng khoán.



“Có một sự bất ổn rất lớn và sự phục hồi của kinh tế toàn cầu không đồng đều. Vàng vẫn đang trong một xu hướng tăng kéo dài nhiều năm. Giá đang tiếp tục đi lên nữa”, Caesar Bryan, người đang quản lý 609 triệu USD của Quỹ GAMCO Gold Fund trả lời phỏng vấn Bloomberg Television tại New York cho biết.



“Lo ngại về một nền kinh tế đang chậm lại trong nửa cuối năm 2010 đang chiếm ưu thế, và nó hỗ trợ mạnh cho vàng. Trong ngắn hạn, vàng có thể có thể còn tiến tiếp dựa vào nhu cầu tránh rủi ro ở các thị trường bất ổn định hiện tại”, Lee Suk Jin, một chuyên gia phân tích của Công ty Tong Yang Securities tại Seul nhận định.



Mặc dù có thông tin hỗ trợ khá mạnh nhưng vàng không tăng mạnh đêm qua vì đã tăng trước đó và đồng USD phục hồi so với các đồng tiền chủ chốt khác.



Không chỉ có vàng, USD hiện cũng là một nơi ẩn náu an toàn cho các nhà đầu tư trong bối cảnh các nền kinh tế lớn, trong đó có Mỹ luôn phát ra các tín hiệu tiêu cực.

Theo Hà Linh (VNN / Kitco, BLB)