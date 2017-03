Giá vàng lên sát 44 triệu đồng

Sau khi nhảy vọt lên sát 44 triệu đồng vào đầu ngày, giá vàng thụt lùi nhẹ xuống 43,8 triệu đồng ít phút sau đó. Tại TP HCM, sau khi đạt mức cao nhất suốt 3 tuần ở 43,95 triệu đồng, niêm yết bán vàng SJC xuống còn 43,8 triệu đồng lúc 9h05. Giá mua đứng ở 43,5 triệu đồng.



Còn tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI báo giá bán vàng SJC cũng ở 43,8 triệu đồng, còn chiều mua vào cao hơn một chút, ở 43,55 triệu đồng tính đến 9h29. So với mở cửa, giá SJC tại đây giảm 50.000 đồng một lượng, nhưng vẫn cao hơn vài chục nghìn đồng so với cùng thời điểm hôm qua.



Đầu giờ sáng, Sacombank-SBJ đẩy giá vàng SBJ lên 43,65 - 43,90 triệu đồng, tăng từ 200.000 đến 250.0000 đồng so với sáng qua. Tuy nhiên đến 8h55, mức giá hạ nhiệt còn 43,50 - 43,80 triệu đồng.



Nguyên nhân của đà tăng rồi giảm ngay lập tức của giá vàng là do thị trường quốc tế hạ nhiệt sau phiên đi lên khá mạnh vào hôm qua. Kể từ ngày đầu năm đến nay, mỗi lượng vàng trong nước đã tăng 1,1 triệu đồng.



Theo dự báo của Sacombank-SBJ, giá vàng trong nước có thể tiếp tục điều chỉnh giảm trong những ngày cận Tết Âm lịch khi mà thị trường thế giới không có dấu hiệu tăng đột biến. Ngoài ra thị trường trong nước đang khan hiếm tiền đồng, sẽ có sự dịch chuyển đáng kể từ vàng sang tiền đồng để đáp ứng thanh khoản cho những ngày cuối năm.



Còn trên thị trường quốc tế, cuối ngày 12/1, hợp đồng vàng giao tương lai nhảy vọt lên mức cao nhất trong vòng một tháng do đồng đôla Mỹ giảm giá và thông tin Trung Quốc có thể nới lỏng chính sách tiền tệ.



Hợp đồng giao tháng hai tăng 0,5% lên 1.647,70 USD một ounce. Trong phiên, có lúc giá chạm mức cao 1.662,90, cao nhất kể từ ngày 13/12. Đây là ngày tăng thứ ba liên tiếp của thị trường vàng, và mức đóng cửa hôm qua đã vượt hẳn lên trên đường trung bình 200 ngày.



Trước đó, đồng đôla Mỹ giảm xuống mức thấp nhất suốt 6 tuần so với đôla Mỹ. Còn ở Trung Quốc, tỷ lệ lạm phát giảm xuống mức thấp nhất trong 15 tháng khiến nhà đầu tư cho rằng đã đến lúc Chính phủ nước này nới lỏng tiền tệ để kích thích kinh tế.



Chuyên gia phân tích của Ngân hàng Commerzbank cho rằng thời kỳ giảm của giá vàng đã qua và vàng quay trở lại với vai trò kênh đầu tư an toàn như trước đó, ít nhất trong một thời gian nữa. "Tôi tin rằng giá sẽ còn tăng thêm 20 USD trong vòng ít ngày nữa", chuyên gia của ngân hàng này nói thêm.



Còn sáng nay, giá hạ nhiệt nhẹ do đà bán chốt lời. Tính đến 9h37 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.642,80 USD, giảm 5,80 USD so với mở cửa.





Theo Thanh Bình ( VNE)