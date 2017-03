Giá vàng liên tiếp phá kỷ lục

Hồi cuối tuần trước, giá vàng bỗng lên cơn sốt với mức mua vào - bán ra vọt cao nhất trong lịch sử, 20,05 - 20,12 triệu đồng mỗi lượng. Đến đầu tuần, giá lại được đẩy lên mức kỷ lục mới, 20,17 triệu đồng mỗi lượng.

Suốt tuần, tuy có sự giằng co lên xuống song vàng vẫn vững chãi trên mốc giá cao chót vót 20 triệu đồng, đến ngày 22/5 thị trường lại dậy sóng bởi ngưỡng mới 20,6 -20,7 triệu đồng cho mỗi lượng vàng đã được thiết lập.

Ngày cuối tuần, giá vàng tiếp tục được đẩy lên đến mức kỷ lục mới. Tại phần lớn ngân hàng và công ty kinh doanh vàng, niêm yết bán ra đều ở mức xấp xỉ 20,7 triệu đồng một lượng, mua vào quanh 20,6 triệu đồng, tăng trung bình 50.000 - 60.000 đồng mỗi lượng so với chiều tối 22/5. Giá vàng miếng Thần Tài Sacombank - SBJ niêm yết tại hệ thống Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) 20,64 - 20,74 triệu đồng một lượng.

Mở cửa đầu ngày, vàng miếng SJC và vàng AAA được Công ty vàng bạc đá quý Nữ Trang và Truyền Thông Vi Na Việt niêm yết 20,26 - 20,75 triệu đồng một lượng. Sau đó, doanh nghiệp này đã điều chỉnh, nâng giá mua vào lên 20,65 triệu đồng một lượng và bán ra 20,73 triệu đồng.

So với những phiên trước, giá vàng trong nước đầu phiên sáng nay đã tăng chậm lại so với thế giới. Hiện vàng trong nước vẫn đang giữ giá gần tương đương với thế giới nhưng do các sàn nước ngoài đóng cửa cuối tuần nên dự báo khả năng thị trường vàng trong nước sẽ tăng chậm, và có thể điều chỉnh giảm nhẹ.

Trong đợt tăng giá kỷ lục này, giới đầu tư tỏ ra khá bình tĩnh vì cho rằng xu hướng tăng rất tốt nên không vội vàng bán ra, hầu như chỉ có bán vàng chốt lời nhỏ giọt nhằm thăm dò thị trường.

Theo các chuyên gia kinh tế, giá vàng trong nước lập kỷ lục với 20,7 - 20,75 triệu đồng một lượng như hiện nay chính là nhờ lực bán của giới đầu tư và người dân không thực sự mạnh. Các doanh nghiệp liên tục đẩy giá lên cao khiến vàng trong nước luôn ngang ngửa với giá thế giới trong thời gian gần đây.

Đã một năm nay Việt Nam không nhập khẩu vàng. Hoạt động xuất khẩu khiến thị trường có phần khan kim loại quý.

Vàng thế giới đã tăng lên mức cao nhất trong hai tháng qua và giữ vững trên mức 950 USD một ounce trong phiên cuối tuần, trước những dấu hiệu nhà đầu tư mạnh tay đổ vốn vào đầu tư hơn.

Tập đoàn tài chính Mizuho của Nhật nhận định, giá vàng sẽ lập kỷ lục mới trong năm nay nguyên nhân chính là do đồng USD suy yếu so với những ngoại tệ mạnh khác. Đích đến tiếp theo của vàng là đỉnh của tháng 3, 966 USD một ounce và khả năng sẽ duy trì quanh vùng 950 USD trong một khoảng thời gian tương đối dài.

Còn SPDR Gold Trust đã chứng minh rằng, nhu cầu đầu tư vàng vẫn đang tiếp tục, bởi những các nhà đầu tư bắt đầu suy tính tới khả năng lạm phát tăng cao khi nền kinh tế thế giới đang dần hồi phục. Ngày 22/3, thông tin trên trang web chính thức của SPDR Gold Trust, quỹ này đã tăng lượng trữ vàng của mình thêm 13,14 tấn, đưa tổng lượng vàng nắm giữ trong quỹ lên mức 1.118,76 tấn. Hoạt động mua vàng này của SPDR Gold Trust đã làm tăng thêm động lực cho giá vàng tăng cao trong phiên giao dịch ngày hôm qua và mở ra một xu hướng tiếp tục tăng cao hơn nữa trong thời gian tới.