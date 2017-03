Giá vàng liên tục nhảy múa

Ngay từ đầu giờ sáng, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tại TP HCM đã hạ giá mua vàng khoảng 550.000 đồng/lượng so với chiều hôm qua, xuống 36,3 triệu đồng/lượng. Giá bán thì giảm khoảng 450.000 đồng, xuống 37,1 triệu đồng/lượng.



Ở Hà Nội, giá vàng SJC cùng thời điểm chỉ còn khoảng 36,2 triệu đồng/lượng mua vào và 37 triệu đồng/lượng bán ra. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC khá ổn định suốt buổi sáng khi đơn vị này giữ giá mua vào khá cao, với 37,11 triệu đồng/lượng, bán ra 37,5 triệu đồng/lượng.



Các đơn vị kinh doanh vàng khác, kể cả ngân hàng, từ sau 9 giờ đã liên tục điều chỉnh giá mua bán theo chiều hướng tăng. Tập đoàn vàng bạc DOJI chốt giá mua vào buổi sáng ở mức 36,9 triệu đồng/lượng và bán ra 37,4 triệu đồng/lượng, trong khi Công ty SJC niêm yết giá tại TP HCM là 36,6 triệu đồng/lượng mua vào và 37,4 triệu đồng/lượng bán ra. Mức chênh lệch mua - bán vàng ở một số nơi duy trì ở mức 800.000 đồng/lượng trong suốt buổi sáng.



Kết thúc phiên đấu thầu vàng sáng nay, Ngân hàng Nhà nước bán được 39.900 lượng vàng (còn thừa 100 lượng) với giá cao nhất 37,3 triệu đồng/lượng và thấp nhất là 37,2 triệu đồng/lượng, cao hơn nhiều so với giá mua trên thị trường.



Điều đáng chú ý sáng nay là chỉ có 13 thành viên tham gia đấu thầu nhưng khi thấy giá sàn (36,9 triệu đồng/lượng) cao hơn khá nhiều so với thị trường, đã có 2 đơn vị kinh doanh vàng bỏ cuộc. Thông tin từ buổi đấu thầu cho biết các ngân hàng tham gia sẵn sàng bỏ giá cao để mua được vàng từ Ngân hàng Nhà nước dù nhu cầu tất toán của các đơn vị này đã hết.



Như vậy, sau 39 phiên đấu thầu, đã có hơn 1,03 triệu lượng vàng được bán ra, xấp xỉ 40 tấn.



Trong buổi chiều, giá vàng có phần ổn định hơn khi SJC niêm yết giá mua ở mức 36,7 triệu đồng/lượng và bán ra 37,5 triệu đồng/lượng, vẫn chênh nhau 800.000 đồng/lượng.



DOJI và Bảo Tín Minh Châu thông báo mua vào với mức giá lần lượt 36,9 triệu đồng/lượng và 37,16 triệu đồng/lượng. Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng niêm yết giá mua vào khá cao, 37,05 triệu đồng/lượng, còn giá bán hầu hết đều giữ ở mức 37,5 triệu đồng/lượng.



Chiều nay, giá vàng thế giới tiếp tục xu hướng giảm nhẹ và đã xuống dưới 1.239 USD/ounce, quy đổi khoảng 31,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bán ra trong nước 5,8 triệu đồng/lượng.



Trên thị trường chứng khoán, sau khi tăng mạnh vào ngày hôm qua VN-Index đảo chiều giảm 2,49 điểm hôm nay, tương ứng 0,51% so với đầu phiên, xuống 487,35 điểm. Giao dịch bất ngờ vọt lên 1.010,43 tỉ đồng, với 45,9 triệu cổ phiếu chuyển nhượng.



Còn ở sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index cũng mất 0,13 điểm, tương đương 0,21% xuống 63,07 điểm. Giao dịch vẫn kém khởi sắc với chỉ 24,9 triệu cổ phiếu, trị giá 184,72 tỉ đồng.





