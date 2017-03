Giá vàng loay hoay ngưỡng 38,4 triệu đồng

Giá thu mua và bán vàng miếng SJC tại Tập đoàn DOJI sáng nay giảm 40.000-60.000 đồng thu gom và bán ra so với sáng hôm qua, xuống sát 38,32-38,42 triệu đồng một lượng.



Trong khi đó, giá vàng SJC của Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý công bố lúc 8h57 là 38,31-38,43 triệu đồng. Biên độ mua bán xoay quanh 120.000 đồng.



Tại TP HCM, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng lúc 8h45 đúng bằng mức giá của Phú Quý. So với ngày 9/9, mỗi lượng sụt giảm 70.000 đồng chiều thu gom và 50.000 đồng bán ra.



Còn trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á sáng nay đang có xu hướng đi xuống. Tính đến 9h42, giờ Hà Nội, mỗi uonce mất 3 USD so với mở cửa, về sát 1.383 USD. Quy ra tiền Việt tương đương khoảng 35,3 triệu đồng.



Trong vòng 10 ngày đầu tháng Chín, thị trường trong nước diễn biến khá ổn định. Mỗi lượng vàng miếng SJC hiện nay gần như không thay đổi so với mức giá đầu tháng.



Do đó, tình hình giao dịch những ngày qua cũng chậm hẳn khi phần lớn nhà đầu tư và người dân đều "án binh bất động". Theo ghi nhận của các doanh nghiệp lớn, lượng giao dịch mua bán trong ngày chỉ đạt con số vài trăm lượng, giảm so với mức vài nghìn lượng của những thời điểm sôi động.



Trên thị trường ngoại tệ, giá USD trong ngân hàng tiếp tục ổn định. Theo đó, mỗi đôla Mỹ bán ra được các nhà băng duy trì quanh mốc 21.150 đồng. Còn thu mua dao động quanh 21.070-21.080 đồng ăn một USD. Tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng sáng qua giảm 25-30 đồng mỗi đôla khi có dấu hiệu nguồn cung tăng lên.





Theo Lệ Chi (VNE)