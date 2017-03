Giá vàng loay hoay tìm hướng

Đến cuối giờ sáng 14-12, giá vàng miếng các thương hiệu trong nước phổ biến ở mức 26,80 triệu đồng/lượng (mua vào) và 26,95 triệu đồng/lượng (bán ra). So với giá áp dụng cuối tuần trước, giá vàng hiện đã tăng khoảng 50.000 đồng/lượng.

Mốc giá 27 triệu đồng/lượng đã không còn được duy trì trên thị trường vàng trong nước kể từ sáng thứ Bảy vừa qua, sau khi giá vàng thế giới có sự điều chỉnh giảm mạnh. Hiện giá vàng trong nước đang xấp xỉ ngang bằng với giá vàng thế giới.

Giới kinh doanh vàng dự báo, nếu giá vàng còn tiếp tục ở mức dưới 27 triệu đồng/lượng, thì các nhà đầu tư sẽ mạnh dạn hơn trong việc mua vàng vào trong tuần này vì mức giá hiện nay có thể được nhiều người xem là hấp dẫn so với những mức giá 28 triệu đồng/lượng hay 29 triệu đồng/lượng trong thời gian qua.

Sáng nay, giá vàng thế giới giao dịch trên thị trường châu Á tăng nhẹ, xóa đi mức đáy 4 tuần do đồng USD quay đầu giảm trở lại so với các đồng tiền chính khác. Chốt phiên trên thị trường châu Á sáng nay, giá vàng giao ngay đứng ở mức giá 1.120,30 USD/oz tăng gần 7 USD/oz so với giá chốt phiên cuối tuần là 1.113,85 USD/oz. Vàng giao kỳ hạn tháng 2/2010 cũng có thêm 0,2 % đạt 1.121,60, so với mức 1.119,90 USD/oz hôm thứ 6 tuần trước.

Khối lượng giao dịch vẫn ở mức thấp khi mùa Giáng sinh và những ngày cuối năm đã tới gần. Thị trường có thể sẽ phải đối mặt với áp lực chốt lời trong những ngày này.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ có một cuộc họp chính sách vào ngày mai và ngày kia, dự định sẽ giữ nguyên mức lãi suất thấp kỷ lục trong một thời gian nữa, thậm chí là khi nền kinh tế đã có những dấu hiệu hồi phục.

Kỳ vọng lãi suất thấp sẽ là một yếu tố chính tác động tiêu cực đến đồng USD và hỗ trợ cho vàng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng sau khi tiến gần mốc 1.300 USD/oz những phiên đầu tháng (tăng gần 40% so với đầu năm), chúng ta cần cẩn trọng với đà leo thang quá tốc độ của thị trường vàng.

Hiroyuki Kikukawa, quản lý phòng nghiên cứu thị trường tại Nihon Unicom cho rằng “Kim loại quý chỉ tăng nhẹ trong những ngày này nhưng hướng đi vẫn còn chưa rõ ràng. Trong tình hình hiện nay, xu hướng giảm đang lấn áp xu hướng tăng trên thị trường. Ông cũng dự đoán vàng giao ngay sẽ được hỗ trợ quanh mốc 1.070 USD/oz và tiến tới 1.170 USD/oz trong ngắn hạn.

Quĩ tín thác đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust trong phiên giao dịch ngày 11-12 đã không có động thái mua hay bán nào. Hiện lượng vàng nắm giữ của quĩ giữ nguyên ở mức 1.116,247 tấn.

Theo phân tích kỹ thuật sáng nay, xu hướng giảm giá của vàng vẫn được duy trì, tuy nhiên theo biểu đồ ngày, hiện tại giá vàng đang trong tình trạng bán quá mức, giá sẽ cần phải điều chỉnh tăng nhẹ trở lại. Nếu vào lúc 11h30, chỉ số sản lượng công nghiệp ở Nhật tốt hơn so với dự báo có thể hỗ trợ cho vàng tăng.

Niềm tin vào thị trường vàng đang bị lung lay và các nhà đầu tư đang chạy vào đồng USD để trú ẩn. Việc đồng USD lên giá đã khiến thị trường vàng và dầu thô mất điểm nặng nề. Chỉ số hàng hoá do Reuters thống kê đã mất 2,9% trong tuần trước.

Vàng đã hồi phục nhẹ trong ngày thứ 6 tuần trước khi đồng USD bớt đà tăng. Tuy nhiên, việc vàng (giao sau) chỉ đừng ở mức dưới 1.120 USD/oz đã khiến cho chốt tuần của kim loại quý giảm mất 4,2%. Mức giá trên 1.000 USD/oz được cho là sẽ là vùng mua vàng tốt nhất để đầu cơ giá lên.

Việc vàng bị bán mạnh sau khi đạt mốc 1.127 USD/oz trong ngày 3/12 vừa qua là do nguyên nhân chốt lời và đồng USD mạnh lên. Trước đó, bắt đầu từ tháng 9-2009, kim loại vàng đã tăng mạnh khi đồng USD đột ngột suy yếu và biểu tượng dự trữ của toàn thế giới đang bị lâm nguy. Các nhà đầu tư hiện giờ đang dồn vốn về trở lại với đồng USD do lo ngại việc đầu tư vào vàng mang tính rủi ro vào lúc này. Chốt lời và thanh khoản có thể khiến vàng hạ thêm một vài thời gian nữa.

Tuy nhiên, chúng ta không phải lo lắng về việc sụt giá của vàng trong dài hạn. Ở phía nhu cầu đầu tư, các nhà buôn vàng trang sẽ đã tranh thủ tích lũy vàng khi mức giá hạ thấp. Điều này sẽ giúp vàng trụ được tại vùng giá hiện nay. Ở phía nguồn cung, các ngân hàng trung ương đã bán vàng nhưng không ảnh hưởng lớn tới giá vàng mà còn khiến nó tăng vọt lập kỷ lục mới. Các ngân hàng trung ương phải ra sức mua vàng để đa dạng hoá ngoại hối và điều này khiến các ngân hàng trung ương từ người bán trở thành người mua vàng. Các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Srilanka đã mua vàng từ IMF trong gói 403 tấn vừa qua.

Thế giới đang trông chờ vào động thái Trung Quốc có mua vàng với số còn lại của IMF hay không. Theo một báo cáo chính thức từ tháng 4 cho thấy rằng quốc gia này đang nâng dự trữ vàng của mình lên 1054 tấn kể từ năm 2003. Trung Quốc bây giờ mới chỉ có ít hơn 2% dự trữ ngoại hối là vàng mà thôi. Điều này cho thấy họ sẽ còn phải mua thêm vàng thế nhưng họ vẫn muốn mặc cả mua giá tốt.

