Giá vàng lùi bước, giá USD giảm nhiệt nhanh

Giá dầu thô quay đầu phục hồi nhẹ, trong khi tỷ giá USD thị trường quốc tế phiên này không có nhiều biến động.

Nhà đầu tư vàng vẫn dè dặt

Giá vàng thị trường tự do trong nước sáng nay được các công ty kim hoàn điều chỉnh theo hướng giữ giá mua vào 2.000 đồng/chỉ so với sáng hôm qua, về mức trên 1.950.000 đồng/chỉ, nhưng giảm giá bán ra khoảng 5.000 đồng/chỉ, về mức trên dưới 1.960.000 đồng/chỉ.

Các nhà đầu tư vàng nhỏ lẻ vẫn tỏ ra dè dặt trong hoạt động mua bán, dù giá vàng sáng qua bất ngờ phục hồi khá mạnh, với mức tăng 15.000 đồng/chỉ. Nhiều người cho rằng, sức hút của thị trường chứng khoán và ngoại tệ thời gian này đang khiến thị trường vàng giảm sút phần nhiều tính hấp dẫn. Thêm vào đó, với mức giá vàng được xem là cao và đã tương đối ổn định như hiện nay, người dân cũng không còn vội vã với chuyện mua bán vàng nữa.

Do đó, các nhà kinh doanh vàng tiếp tục giữ khoảng cách chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức thấp, phổ biến trên dưới 5.000 đồng/chỉ, nhằm kích thích giao dịch. So với giá vàng thế giới quy đổi chưa cộng thêm thuế và các loại chi phí, giá vàng bán ra tại thị trường trong nước đang cao hơn trên 60.000 đồng/chỉ.

Đầu giờ giao dịch, chi nhánh Hà Nội của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 1.950.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.962.000 đồng/chỉ (bán ra). Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý (PQJ) mua vào vàng miếng SJC với giá 1.952.000 đồng/chỉ và không bán ra loại vàng này.

Giá vàng SBJ giao dịch tại hệ thống Ngân hàng Sacombank mua vào và bán ra lần lượt là 1.952.000 đồng/chỉ và 1.960.000 đồng/chỉ. Giá vàng Rồng Thăng Long của Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu tương ứng là 1.952.000 đồng/chỉ và 1.957.000 đồng/chỉ.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá mua và bán vàng miếng Phượng Hoàng PNJ-DongA Bank là 1.952.000 đồng/chỉ và 1.956.000 đồng/chỉ.

Giao dịch trên sàn vàng SBJ phiên sáng nay khá sôi động, với gần 90.000 lượng vàng được sang tay thành công ở thời điểm 10h33, với giá khớp lệnh dao động trong khoảng 18,90-19,18 triệu đồng/lượng. Trên sàn ACB, giá khớp lệnh có biên độ hẹp hơn, từ 18,92-18,95 triệu đồng/lượng, với trên 25.000 lượng vàng được khớp lệnh tính tới cùng thời điểm trên.

Chứng khoán lại cản bước vàng

Thị trường vàng thế giới đêm qua đã trở lại với xu thế giảm do thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi mạnh. Thời gian này, giá vàng thế giới thường diễn biến ngược chiều với giá chứng khoán.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Timothy Geithner hôm qua lên tiếng bảo vệ kế hoạch giải cứu khối ngân hàng mà chính quyền Obama đã kế thừa lại từ chính quyền tiền nhiệm, sau khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra dự báo các định chế tài chính Mỹ có thể mất 2,7 nghìn tỷ USD trong cuộc khủng hoảng tài chính này.

Ông Geithner khẳng định, mặc dù gánh lượng nợ xấu lớn, nhưng hầu hết các ngân hàng Mỹ đủ vốn để tiếp tục cho vay và đảm bảo dự phòng cho các khoản thua lỗ có thể xảy ra. Ông cũng cho rằng, đã có những dấu hiệu cho thấy sự tan băng trên thị trường tín dụng và niềm tin bắt đầu trở lại trong nền kinh tế.

Thông tin trên đã góp phần giúp thị trường chứng khoán lên điểm mạnh sau phiên trượt dốc trước đó, đồng thời đẩy giá vàng đi xuống. Chốt phiên tại thị trường New York, giá vàng giao ngay giảm 1,5 USD/oz (0,2%), còn 884,3 USD/oz. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 6 giảm 4,8 USD/oz (0,5%), còn 882,7 USD/oz. Sáng nay, giá vàng trên thị trường châu Á chủ yếu dao động quanh những mức đóng cửa đêm qua tại New York.

Tuy nhiên, hiện giá vàng vẫn đang được nâng đỡ bởi kỳ vọng vào nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh tại Ấn Độ trong mùa lễ hội năm nay. Theo Hiệp hội Vàng Bombay, từ đầu tháng 4 tới nay, nước này đã nhập khẩu khoảng 10 tấn vàng. Nhiều khả năng, lượng vàng nhập khẩu vào Ấn Độ trong tháng 4 này sẽ lên tới 50 tấn, tăng gấp đôi so với mức 25 tấn cùng kỳ năm ngoái, do tác động từ mức giá vàng xuống tương đối thấp như hiện nay.

Giá USD thị trường tự do giảm 80 VND/USD

Chuyển sang thị trường ngoại tệ , giá USD “chợ đen” sáng nay đã giảm khoảng 80 VND/USD so với sáng qua. Đầu giờ sáng nay, giá USD thị trường Hà Nội phổ biến ở mức 18.150 VND/USD (mua vào) và 18.180 VND/USD (bán ra). Một số điểm chào giá 18.140 VND/USD (mua vào) và 18.190 VND/USD (bán ra).

Trong cuộc trao đổi với báo giới hôm qua về những bất cập trên thị trường ngoại tệ thời gian gần đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu cho biết, các cơ qua chức năng sẽ sớm có biện pháp để giải quyết những bất cập này. “Chúng tôi đang có những văn bản chỉ đạo và phối hợp với các ngành hữu quan để xem xét vấn đề này như với Bộ Công an, lực lượng quản lý thị trường, ủy ban nhân dân các địa phương”, ông Giàu nói.

Tỷ giá USD thị trường liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố hôm nay là 16.936 VND/USD, giảm 3 VND/USD so với hôm qua. Giá mua và bán USD tại Ngân hàng Vietcombank cùng là 17.783 VND/USD, tại Ngân hàng Eximbank cũng chung mức 17.783 VND/USD, kịch trần cho phép +5% so với tỷ giá USD liên ngân hàng.

Trên thị trường quốc tế, đồng USD đang giữ giá so với Euro, ở mức trên 1,29 USD tương đương 1 Euro.

Giá dầu tăng nhẹ

Điểm qua thị trường dầu thô, giá dầu thế giới đêm qua đã phục hồi nhẹ nhờ những nhận định lạc quan của Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Geithner về thị trường tài chính và sự phục hồi của thị trường chứng khoán Mỹ. Chốt phiên tại New York đêm qua, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 5 tăng 0,63 USD/thùng, lên 46,51 USD/thùng, sau khi đã trượt giảm tới 4,5% trong phiên giao dịch.

Các hợp đồng dầu tháng 5 hôm qua đã hết hạn. Sáng nay, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 6 giao dịch điện tử tại Sở Giao dịch Hàng hóa New York (NYMEX) tiếp tục tăng nhẹ. Vào lúc 10h55 giờ Việt Nam, giá dầu đứng ở mức 48,79 USD/thùng, tăng 0,24 USD/thùng.