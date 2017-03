Giá vàng lùi sâu xuống dưới 44,5 triệu đồng

Mở cửa hôm nay, phần lớn các doanh nghiệp vàng tại Hà Nội niêm yết giá quanh 44,4 - 44,72 triệu đồng, giảm 600.000 đồng thu gom và 500.000 đồng bán ra so với cuối ngày hôm qua. Trong khi đó, các hiệu vàng lớn ở TP HCM niêm yết giá mua bằng với Hà Nội nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng nhằm kích thích giao dịch. Nửa tiếng sau, các doanh nghiệp tiếp tục điều chỉnh giảm về 44,30 - 44,50 triệu đồng. Lúc 8h45, Tập đoàn DOJI cũng niêm yết giá bán lẻ vàng miếng SJC ở 44,25 - 44,55 triệu đồng (mua vào - bán ra).







Vàng trong nước sáng nay lùi sâu xuống

dưới 44,5 triệu đồng một lượng.

Vàng trong nước sáng nay lùi sâu xuốngdưới 44,5 triệu đồng một lượng.

Theo Lệ Chi (VNE)



Trên thị trường thế giới, từ mốc trên 1.678 USD, giá liên tiếp giảm và rơi thẳng xuống dưới 1.612 USD một ounce, chỉ còn tương đương gần 41,4 triệu đồng một lượng vào lúc 22h40 (giờ Việt Nam).Mặc dù trong phiên châu Á, giá kim loại quý có lúc đã tăng lên sát 1.680 USD một ounce, mức cao nhất trong ngày trước đà bán tháo cổ phiếu của các nhà đầu tư để tìm đến vàng. Thị trường chứng khoán Hàn Quốc sáng 4/10 đã mất điểm lớn nhất khu vực châu Á, giảm hơn 5%.Ngoài ra, sự đi lên của vàng một phần còn do tác động bởi lực mua vào của một số quỹ đầu tư lớn trên thế giới. Phiên giao dịch 3/10, quỹ đầu tư tín thác bằng vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã nạp thêm 0,3 tấn vàng, đưa lượng nắm giữ lên 1.232,23 tấn. Động thái này của SPDR cũng nằm trong xu hướng chung của thị trường trước nỗi lo về khả năng vỡ nợ của Hy Lạp gần như chắc chắn.Tuy nhiên, ngay sau đó, dưới áp lực mạnh lên của đồng bạc xanh, giá kim loại quý quay đầu giảm mạnh. Ngay khi bước vào thị trường châu Âu, vàng đã không ngừng rớt giá, rơi thẳng xuống sát vùng 1.650 USD một ounce, giảm gần 30 USD.Đà giảm giá càng thể hiện rõ trong giờ giao dịch New York khi đường biểu đồ rơi theo đường thẳng đứng. Lúc 22h40 (giờ Hà Nội), giá giao ngay trên bảng điện tử Kitco.com chỉ còn 1.612 USD một ounce, tương đương 41,4 triệu đồng một lượng quy đổi (theo tỷ giá bán 21.300 đồng một đôla).Mức quy đổi này (chưa bao gồm phí vận chuyển, gia công...) và thấp xa so với giá SJC vào lúc đóng cửa chiều 4/10 tại 45 - 45,2 triệu đồng một lượng. Thậm chí, có lúc giá còn rơi xuống dưới vùng 1.598 USD một ounce trước khi phục hồi và chốt ngày tại mức 1.621 USD một ounce, thấp hơn phiên liền trước gần 40 USD.Nhiều chuyên gia còn cảnh báo, trong ngắn hạn, giá vàng có thể sẽ rơi xuống sát 1.500 USD trước khi điều chỉnh đợt tăng giá mới. Về trung và dài hạn, Goldman Sachs cho rằng, mức độ lo ngại về nợ quốc gia châu Âu sẽ tiếp tục đẩy giá vàng đi lên.Bước sang giờ giao dịch châu Á sáng nay, giá vàng chưa xác định rõ xu hướng. Tính đến 8h20 (giờ Hà Nội) mỗi ounce vàng hiện có giá khoảng 1.621,40 USD, gần như không thay đổi so với lúc mở cửa.Trong nước, tỷ giá bình quân liên ngân hàng sáng nay theo công bố của Ngân hàng Trung ương đã tăng thêm 10 đồng sau một thời dài đứng yên, lên 20.638 đồng. Ngay lập tức, các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh lên 10 đồng.Vietcombank đầu ngày công bố giá mua và bán quanh 20.840-20.844 USD. Tương tự, ACB công bố giá bán và mua chuyển khoản bằng với Vietcombank nhưng mua tiền mặt thấp hơn 20 đồng.