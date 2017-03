Giá vàng mất mốc 28 triệu đồng

Thương hiệu vàng miếng SJC tại TP HCM sáng nay được doanh nghiệp mua và bán ở 27,85 - 27,92 triệu đồng một lượng. So với sáng qua, giá nay thấp hơn từ 180.000 đến 190.000 đồng.

Còn ở Hà Nội, niêm yết bán cũng ngang bằng với TP HCM nhưng cửa hàng thu gom cao hơn 10.000 đồng. Kể từ khi đạt đỉnh cao của năm ở 28,35 triệu đồng một lượng trong khoảng thời gian ngắn ngủi vào chiều 8/6, giá vàng SJC liên tục đi xuống.

Doanh nghiệp Sacombank-SBJ đang bán vàng SBJ ở 27,93 triệu đồng một lượng, mất 130.000 đồng so với sáng qua. Giá doanh nghiệp thu gom vàng SBJ đang ở 27,89 triệu đồng. Giá bán tại một số doanh nghiệp khác như Bảo Tín Minh Châu ở Hà Nội chỉ còn 27,9 triệu đồng, trong khi niêm yết thu gom xuống mức thấp 27,82 triệu đồng.

Giá dần giảm nhiệt khiến cho đà đi bán vàng vào chiều thứ 3 trở nên nguội dần và thị trường lại quay về không khí bình lặng. Sacombank-SBJ ghi nhận giao dịch tại hệ thống Sacombank ít sôi động, chủ yếu vẫn là những người tranh thủ nốt đợt giá gần 28 triệu đồng này để bán kiếm chút lời.

Cùng lúc đó, thị trường USD tự do cũng thiếu sóng khi giá ít biến động. Sáng nay, niêm yết bán USD của các điểm giao dịch mất nhẹ 10 đồng, xuống còn 18.980 đồng trong khi giá thu gom giữ nguyên 18.960 đồng như hôm qua. Giá bán USD trên thị trường tự do đang thấp hơn 20 đồng so với giá của các ngân hàng thương mại, chủ yếu ở 19.000 đồng. Trong một bài phát biểu gần đây, ông Martin Rama, chuyên gia kinh tế chính của Ngân hàng Thế giới dự báo trong thời gian tới, giá USD chợ đen sẽ còn giảm.

Cùng lúc đó, vàng quốc tế tiếp tục dần mất sức hấp dẫn. Sau khi leo lên đỉnh cao kỷ lục vượt 1.250 USD hôm thứ 3, thị trường dần đi xuống theo đà bán ra chốt lời của nhà đầu tư. Cuối phiên 10/6, có lúc thị trường vàng xuống thấp chỉ còn 1.214 USD một ounce.

Hôm qua, đà giảm của thị trường vàng còn được tiếp sức bởi sự đi lên của thị trường chứng khoán. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones có thêm 200 điểm khuyến khích nhà đầu tư chuyển vốn từ kim loại quý sang các loại tài sản rủi ro cao hơn. Những tin tức như xuất khẩu của Trung Quốc tăng vọt 50% trong tháng 5, hay bài phát biểu tương đối lạc quan của Ben Bernanke đã vực dậy thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó, thị trường còn chịu sức ép từ đồng euro hồi phục. Sau khi xuống mức thấp hiếm có dưới 1,19 USD hôm thứ tư, nay mỗi euro đã vượt mức 1,21 USD.

Trong khi các nhà đầu tư lướt sóng bán vàng, quỹ tín thác đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR vẫn đều đặn đi mua. Lượng vàng nắm giữ sau khi tăng lên mức kỷ lục mới 1.298,53 tấn hôm thứ 4, nay đã đạt mức cao 1.306,14 tấn vàng.

Theo Thanh Bình (VNE)