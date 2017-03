Giá vàng miếng tăng, vàng "ảo" giảm mạnh

Các thương hiệu vàng miếng niêm yết giá đầu ngày 28/10 chủ yếu ở 23,8 - 23,86 triệu đồng, tăng 100.000 đồng so với mở cửa hôm qua. Đến 10 giờ sáng 28-10, tuy giá thế giới không thay đổi đáng kể so với 1 tiếng đồng hồ trước đó nhưng nhiều cửa hàng tiếp tục đẩy giá thêm từ 10.000 đến 20.000 đồng. Tại Hà Nội, giá vàng miếng lúc 10h là 23,83 - 23,9 triệu đồng, niêm yết bán ra tăng 20.000 đồng so với đầu ngày. Vàng miếng Sacombank SBJ sáng 28/10 có giá 13,8 - 23,85 triệu đồng.

Trong khi đó, giá vàng "ảo" trên sàn lại giảm mạnh do bám khá sát với thị trường thế giới, đẩy phí rút vàng lên tới 1,5 đến 1,6 triệu đồng mỗi lượng. Các trung tâm giao dịch mở cửa sáng nay quanh 22,33 triệu đồng, giảm gần 100.000 đồng so với đầu ngày qua và thấp hơn gần 400.000 đồng so với mở cửa đầu tuần. Xu thế bán ra lấn át nhẹ so với mua vào. Tuy nhiên, không khí mua bán không mấy sôi động khi biểu đồ giá ít sóng. Tính đến 9h sáng, khối lượng khớp thành công tại trung tâm giao dịch vàng SBJ đạt hơn 285.000 lượng, giá biến động trong biên độ 22,26-22,44 triệu đồng.

Quy ra tiền Việt theo tỷ giá 18.300 đồng mỗi USD, mỗi lượng vàng thế giới sáng nay tương đương với 23,07 triệu đồng (đã bao gồm thuế nhập khẩu), gia tăng khoảng cách với giá trong nước lên gần 800.000 đồng. Với mức chênh lệch lớn như hiện nay, nhiều chuyên gia trong nước đánh giá, hiện tượng nhập lậu vàng hoàn toàn có thể xảy ra. Sacombank SBJ cũng nhận định, thực tế hiện tượng này đã xuất hiện.

Trên thị trường thế giới, ngày thứ ba giá vàng rơi xuống mức đáy của 3 tuần lễ ở 1.032,25 triệu đồng mỗi lượng, sau khi lình xình quanh 1.040 suốt từ đầu ngày. Giá vàng châu Á sáng nay không có nhiều biến động, đứng ở 1.040,40 USD một ounce lúc 10h22.

Một vài yếu tố gây bất lợi cho đà tăng của giá vàng đã xuất hiện. Hôm thứ tư, trên thị trường tiền tệ, giá đôla Mỹ tiếp tục giữ mức cao nhất trong vòng 2 tuần so với đồng euro, sau một báo cáo cho thấy lòng tin người tiêu dùng Mỹ giảm nhanh trong tháng 10, khiến giới đầu tư lại lao đến với tờ bạc xanh như một nơi trú ẩn an toàn.

Bên cạnh đó, dầu thô, bạn đồng hành của vàng trong thời gian qua, đã giảm về 79 USD mỗi thùng sau khi tăng mạnh vượt trên 80 USD. Kế hoạch cắt giảm sản lượng để vực giá dầu khỏi mức 30, 40 USD của các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC đã thành công, nhưng họ cũng không muốn thị trường nhiên liệu quá nóng khi kinh tế chưa thật sự phục hồi. Cộng thêm việc nhu cầu vàng trang sức tại Ấn Độ, thị trường tiêu thụ vàng vật chất lớn nhất thế giới hồi năm ngoái, đã không tăng cao trong tháng 9, tháng 10 như mong đợi.

Quỹ tín thác đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR hôm qua tiếp tục bán ra 1,22 tấn, giảm lượng dự trữ xuống còn 1.105,654 tấn. Những tin tức được chờ đợi trong ngày hôm nay bao gồm chỉ số thị trường thế chấp, lượng đơn đặt hàng lâu bền trong tháng 9 và doanh số nhà mới tháng 9 của Mỹ.