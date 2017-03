Giá vàng mua vào tăng mạnh

Theo biểu giá niêm yết của Công ty CP SJC Hà Nội, giá vàng SJC tại Hà Nội phiên sáng nay giao dịch ở mức 46,54 triệu đồng/lượng (mua vào) - 46,64 triệu đồng/lượng (bán ra), điều chỉnh tăng mỗi chiều 440.000 đồng/lượng và 20.000 đồng/lượng so với chốt phiên cuối tuần trước.

Giá vàng tăng tới 4 triệu đồng/lượng so với cuối năm 2011.

Tại TPHCM, giá vàng SJC được Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giao dịch ở mức 46,14 triệu đồng/lượng - 46,64 triệu đồng/lượng, tăng 340.000 đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán thu hẹp của vàng SJC tại TPHCM còn 500 nghìn đồng/lượng. Tuần trước, mức chênh lệch có lúc lên đến 800 nghìn đồng/lượng.

Hôm qua, trong khi nhiều doanh nghiệp vàng nghỉ tết, Công ty VBĐQ Phú Quý vẫn mở cửa giao dịch. Sáng nay, giá vàng SJC tại đây niêm yết mua vào - bán ra ở mức 46,48 triệu đồng/lượng - 46,62 triệu đồng/lượng, điều chỉnh tăng 130.000 đồng/lượng chiều mua vào so với 17h hôm qua nhưng lại giảm 80.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá vàng tăng mạnh phiên giao dịch cuối năm 2012 khi kỳ vọng Quốc hội Mỹ có thể đạt thỏa thuận tránh “bờ vực tài khóa” và giải thoát nền kinh tế lớn nhất thế giới khỏi nguy cơ suy thoái.

Đến sáng nay, giá vàng thế giới giao ngay theo Kitco hiện giao dịch ở mức 1.676 USD/ounce. Theo đó, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và vàng thế giới quy đổi khoảng 4,5 triệu đồng/lượng (nghiêng về vàng trong nước).

Như vậy, so với phiên giao dịch 31/12/2012, giá vàng miếng trong nước hiện tăng gần 300.000 đồng/lượng còn so với 31/12/2011, giá vàng tăng tới 4 triệu đồng/lượng. Năm 2012, giá vàng thế giới đánh dấu tăng năm thứ 12 liên tiếp. Đến ngày 29/12, giá vàng giao ngay chốt ở 1.656,3 USD/ounce, tăng gần 90 USD/ounce (tăng 5,7%) so với cuối năm trước.

Hiện mối quan tâm hàng đầu của thị trường là vấn đề “vách đá tài khóa” tại Mỹ vẫn chưa có giải pháp. Mặc dù Tổng thống Obama đã cắt ngắn kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh và năm mới để xử lý vấn đề này, nhưng giữa ông và các thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong việc thay thế các chương trình tăng thuế và cắt giảm chi tiêu.

Dự báo xu hướng giá vàng đầu năm mới 2013, trong số 19 chuyên gia tham gia khảo sát của Kitco, 12 người tin giá sẽ quay đầu tăng, áp đảo so với chỉ 4 người nhận định ngược lại hay 3 người tin giá không đổi. Một số chuyên gia cho rằng, sức mua sẽ bắt đầu trở lại sau khi các quỹ đã cân bằng trạng thái trước dịp nghỉ lễ.

Theo An Hạ (Dân trí)