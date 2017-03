Giá vàng nhảy từng giờ lên 38,2 triệu đồng, USD leo thang

Ngay từ 8h sáng nay, vàng miếng SBJ được nâng lên 36,70-37 triệu đồng một lượng. So với cuối ngày hôm qua, mỗi lượng vàng bán ra đắt thêm 1,06 triệu đồng, còn thu gom tăng 1,16 triệu đồng. Tuy nhiên, chỉ nửa giờ sau đó, giá bán vàng SBJ đã được đẩy lên 37,30 triệu đồng một lượng, tăng thêm 300.000 đồng so với trước đó. Vào lúc 9h30, giá bán tiếp tục xác lập đỉnh cao 37,70. Chỉ sau đó nửa tiếng, giá tiếp tục được điều chỉnh lên 38,2 triệu đồng.



Cùng lúc đó, một số hiệu kim hoàn tại TP HCM niêm yết giá thu mua 36,30 triệu đồng nhưng bán ra vượt 37 triệu đồng. Biên độ lúc này được giãn rộng lên tới 800.000 đồng, được coi là động thái chung mỗi khi giá biến động mạnh.



Riêng thương hiệu vàng miếng SJC, ngay từ sáng sớm cũng tăng mạnh 1,05 triệu đồng bán ra và 950.000 đồng mua vào lên mức 36,65-36,85 triệu đồng một lượng. Thương hiệu này bình thường để khoảng cách mua bán rất thấp nhưng nay trước diễn biến bất thường của giá vàng, biên độ cũng được giãn rộng tới 200.000 đồng mỗi lượng. Tính đến 9h30, giá SJC cũng tăng lên 37,10-37,40 triệu đồng.



Giá vàng trong nước leo thang trước sự tăng cao của vàng quốc tế. Tuy nhiên, giá trong nước hiện tăng nhanh hơn giá thế giới. Nếu lấy giá USD 21.000 đồng, mỗi lượng vàng thế giới quy đổi chỉ có giá khoảng 35,80 triệu đồng.





Giá vàng thế giới lập đỉnh cao mới.



Hiện thị trường USD tự do trong nước cũng đang "nổi sóng".

Theo Lệ Chi - Thanh Bình ( VNE)



Trên thị trường thế giới, giá vàng trong phiên đầu tuần đã đi lên khá mạnh. Mặc dù suốt phiên châu Á và châu Âu giá dường như chỉ chuyển động quang 1.390 USD một ounce. Nhưng ở New York, giá kim loại quý bất ngờ có sự bứt phá mạnh khi liên tục đi lên, từ mức 1.390 USD vọt mạnh qua 1.400 USD và lên chạm 1.410,50 USD một ounce (tăng gần 20 USD). Sau đó đóng cửa tuần tại ngưỡng cao 1.410 USD một ounce.Đây là kỷ lục cao nhất tính đến thời điểm này và cao hơn kỷ lục 1.398,70 USD được thiết lập hôm thứ sáu tuần trước tới 11,30 USD. Cùng lúc, vàng giao tháng 12 trên sàn Comex của New York cũng tăng 5,50 USD lên mức cao ngất ngưởng 1.406,20 USD.Như vậy, bất chấp chỉ số USD Index tăng cao, giá vàng vẫn vững bước leo thang. Đồng bạc xanh đã tăng khoảng 0,63% lên 77,03 điểm trong khi euro mất 0,7% (tức 1 EUR đổi được 1,39 USD). Điều này cho thấy, yếu tố then chốt thúc đẩy giá vàng tăng mạnh hiện nay là do lực cầu quá lớn. Các nhà đầu tư đã tìm cách mua vàng như là thứ tài sản đảm bảo an toàn để chống lại sự mất giá của đồng USD và các loại tiền tệ khác trên thế giới.Về mặt kỹ thuật, mức cản tâm lý trên 1.400 USD một ounce đã bị phá vỡ khá dễ dàng. Nhiều chuyên gia dự đoán sau khi vượt qua được mức cản này, giá kim loại quý sẽ duy trì xu hướng tăng tốt đến quý đầu của năm 2011. Khả năng chạm 1.500 USD chỉ là yếu tố thời gian. Giới đầu tư đang hướng tới cuộc họp G20 tại Seoul với hy vọng vấn đề tiền tệ sẽ được đưa ra mổ sẻ.Sau khi niêm yết bán USD leo lên 20.950 đồng và chiều thu mua nhảy lên 20.750 đồng vào ngày hôm qua. Sáng nay, giá bán đã chính thức vượt mốc 21.000 đồng và thẳng tiến lên 21.150 đồng, mua vào cũng ngất ngưởng ở mức 20.950 đồng.Bất chấp sự leo thang chóng mặt của giá vàng và USD, người dân vẫn dồn tiền đi mua. Chủ hiệu một hiệu kim hoàn tại đường Lê Thánh Tôn, quận 1, TP HCM cho biết, từ sáng sớm, nhiều người đã chạy đến mua vàng. Có người mạnh tay mua 10 lượng cũng lúc.Ngay hiệu trên đường Phan Bội Châu, bên cạnh người đến mua vàng còn có đông đảo người đến hỏi mua USD. Tuy số lượng không nhiều (khoảng vài nghìn USD mỗi lần) nhưng không khí khá sôi động.Nguồn tin từ một số ngân hàng thương mại, nhiều khả năng trong chiều nay sẽ được Ngân hàng Nhà nước rót cho một lượng nhất định ngoại tệ để hỗ trợ cho ngành hàng nhập khẩu thiết yếu như xăng dầu, dược phẩm, thuốc bảo vệ thực vật.Hôm 4/11, khi Chính phủ đồng ý để Ngân hàng Nhà nước mạnh tay hơn trong việc bơm ngoại tệ phục vụ các nhu cầu nhập khẩu thiết yếu, tỷ giá liên ngân hàng đã có lúc tụt xuống còn 20.200 đồng. Tuy nhiên, đến chiều qua, tỷ giá đã tăng trở lại mức cao: 20.500 đồng. Theo các ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nhà nước cần sớm bán ngoại tệ để hỗ trợ thanh khoản cho thị trường.