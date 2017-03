Giá vàng nhích nhẹ

Mở cửa sáng nay, giá vàng tăng nhẹ trên dưới 100.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Các thương hiệu lớn niêm yết bán chủ yếu quanh 43,8 triệu đồng, cao hơn 200.000 đến 300.000 đồng so với thu mua. Tính đến 9h, thương hiệu vàng của SJC Hà Nội thuộc Tập đoàn DOJI có giá mua vào bán ra lần lượt ở 43,68 - 43,88 triệu đồng.



Theo ghi nhận của các doanh nghiệp, giao dịch mua và bán vàng đều chậm hẳn kể từ khi Ngân hàng Nhà nước công bố bình ổn thị trường hôm 5/10. Hiện nay, giá vàng trong nước đã rẻ hơn trước nhưng vẫn chưa về đúng với kỳ vọng của Ngân hàng Nhà nước.



Nếu tính ra tiền Việt, mỗi lượng vàng thế giới tương đương khoảng 43,08 triệu đồng, đã bao gồm 3 USD tiền vận chuyển mỗi lượng, 50.000 đồng phí dập đúc và tiền lãi suất trong khi chờ dập đúc. Như vậy, giá vàng thế giới quy đổi vẫn thấp hơn khoảng 700.000 đến 800.000 đồng so với niêm yết thực tế của các doanh nghiệp.







Giá vàng đi lên nhẹ trong sáng thứ tư. Ảnh: Công Tâm.

Theo Thanh Bình ( VNE)



Còn trên thị trường quốc tế, hôm qua, thị trường vàng lao dốc sau khi tăng giá mạnh ngày trước đó. Từ trên 1.680 USD, giá đi xuống có lúc còn dưới 1.660 USD một ounce.Lượng giao dịch vàng tương lai tại New York giảm rõ rệt trong hai ngày đầu tuần. Có quá nhiều tin tức trái chiều nhau về tình hình kinh tế chính trị tại châu Âu. Những tin này có thể củng cố giá vàng nhưng cũng có thể khiến thị trường đi xuống. Hiện giới phân tích chưa định hình được xu hướng rõ rệt nào cho thị trường trong thời gian tới.Trong báo cáo của mình, Ngân hàng Commerzbank nhận xét, thời gian gần đây, các nhà đầu tư nhắm đến vàng tương lai để đầu cơ giá lên hơn là mua vàng như một kênh an toàn để tích trữ tài sản. "Do đó, giá vàng có thể không tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu như trước đây. Chúng tôi cho rằng trong ngắn hạn vàng không đủ sức để leo thang như hồi đầu tháng 9", báo cáo của ngân hàng nói.Còn CEO của hãng tài chính Sarhan Capital nhận xét trong tuần này, vàng có thể vẫn chịu nhiều áp lực, trừ khi giá thoát lên khỏi mốc 1.700 USD mỗi ounce.Trong sáng nay, xu hướng tăng và giảm vẫn giằng co kể từ đầu ngày. Tính đến 8h48 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.665,30 USD, tăng nhẹ 2,10 USD so với mở cửa.