Giá vàng nhích nhẹ, giao dịch èo uột

Giữa buổi sáng nay, giá vàng trong nước phổ biến ở ngưỡng xấp xỉ 2.070.000 đồng/chỉ (mua vào) và 2.075.000 đồng/chỉ (bán ra). Giá niêm yết tại các điểm giao dịch vàng miếng tương đối đồng đều, khoảng chênh giữa giá mua và giá bán vàng ở mức hẹp, chủ yếu khoảng 5.000 đồng/chỉ.

Mức giá kỷ lục 2.078.000 đồng/chỉ thiết lập sáng qua tại SJC Hà Nội sáng nay đã không còn, khi chi nhánh này điều chỉnh giá vàng niêm yết về mức 2.065.000 đồng/chỉ (mua vào) và 2.075.000 đồng/chỉ (bán ra). Theo thông tin niêm yết trên website của công ty, tại Tp.HCM, SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 2.070.000 đồng/chỉ (mua vào) và 2.075.000 đồng/chỉ (bán ra).

Các nhà kinh doanh vàng cho hay, họ áp dụng mức chênh thấp này để kích thích giao dịch, nhưng không hiệu quả. So với tuần trước, số lượng khách bán vàng đã giảm hẳn, khách mua lại càng ít hơn. Do thời gian này giao dịch vàng trang sức cũng ở mức thấp, nên không khí giao dịch tại các tiệm kim hoàn ở khu vực Trần Nhân Tông (Hà Nội) rất ảm đạm.

Một nhà kinh doanh vàng nhận định, các nhà đầu tư đang nắm giữ vàng vẫn đang chờ giá vàng thế giới leo thang thêm. “Mức 950 USD/oz của giá vàng thế giới hiện nay chưa phải là cao. Giá vàng còn được kỳ vọng lên thêm do nỗi lo lạm phát”, nhà kinh doanh vàng này dự báo.

Vàng SBJ giao dịch tại hệ thống Ngân hàng Sacombank lúc 10h sáng nay đứng ở mức 2.069.000 đồng/chỉ (mua vào) và 2.075.000 đồng/chỉ (bán ra). Giá vàng Phượng Hoàng PNJ-DongA Bank của Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tương ứng là 2.070.000 đồng/chỉ và 2.075.000 đồng/chỉ.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý (PQJ), giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 2.070.000 đồng/chỉ (mua vào) và 2.075.000 đồng/chỉ (bán ra). Giá vàng miếng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu mua vào và bán ra lần lượt là 2.069.000 đồng/chỉ và 2.075.000 đồng/chỉ.

Giá khớp lệnh trên sàn vàng SBJ sáng nay tiếp tục đứng cao trên ngưỡng 20 triệu đồng/chỉ. Vào lúc 10h57, tại sàn này có gần 200.000 lượng vàng được sang tay thành công, với giá khớp lệnh trong khoảng 20,45-20,53 triệu đồng/lượng.

Thị trường Anh và Mỹ đêm qua đóng cửa nghỉ lễ nên giá vàng thế giới tạm thời chưa có nhiều biến động. Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc 10h40 sáng nay là 955,2 USD/oz, giảm 2,3 USD/oz so với giá đóng cửa phiên cuối tuần trước tại thị trường New York.

Trên thị trường quốc tế, đồng USD đang mạnh lên so với Euro, đẩy giá vàng đi xuống. Sáng nay tại Tokyo, 1 Euro tương đương dưới 1,4 USD, so với mức 1 Euro đổi được hơn 1,4 USD tại New York hôm qua.

Euro yếu đi do những thông tin bất ổn mới về hệ thống ngân hàng châu Âu. Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s vừa đánh tụt xếp hạng tín nhiệm của các ngân hàng Bulgaria. Thêm vào đó, tờ Telegraph của Anh dẫn lời một quan chức của Đức nhận định, những khoản nợ của các nhà băng Đức sẽ “nổ tung” nếu các ngân hàng này không tham gia vào chương trình “ngân hàng xấu” của Chính phủ.

Giá dầu thô thế giới đang diễn biến theo chiều đi xuống, sau khi CHDCND Triều Tiên bất ngờ thử tiến hành hạt nhân trong ngày hôm qua, khiến giới đầu tư lo ngại về tác động bất lợi của vụ việc này tới thị trường tài chính khu vực.

Vào lúc 10h50 giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 7 giao dịch điện tử tại New York giảm 0,68 USD/thùng so với giá đóng cửa cuối tuần trước, còn 60,99 USD/thùng.

Tỷ giá USD/VND do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay là 16.935 VND/USD, giảm 2 VND/USD so với hôm qua. Tại Ngân hàng Vietcombank, giá mua và bán USD sáng nay là 17.780 VND/USD (mua vào) và 17.782 VND/USD (bán ra).

Như vậy, giá mua và bán USD tại một số ngân hàng thương mại đã bắt đầu có sự chênh lệch trở lại, thay vì ở chung một mức trong một thời gian tương đối dài vừa qua.