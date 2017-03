Giá vàng “nín thở” nghe ngóng các thông tin quan trọng

Vàng giao dịch quanh mức 37,2 triệu đồng/lượng.



Theo An Hạ (DT)



Mở cửa thị trường vàng trong nước sáng nay 17/10, giá vàng SJC tại Hà Nội và TPHCM được Tập đoàn VBĐQ DOJI niêm yết giao dịch ở mức 37,13 triệu đồng/lượng (mua vào) - 37,21 triệu đồng/lượng (bán ra) đối với giao dịch bán lẻ và 37,14 triệu đồng/lượng - 37,2 triệu đồng/lượng đối với giao dịch bán buôn.Các mức giá này chỉ tăng nhẹ mỗi chiều 10.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.Theo báo giá của Công ty VBĐQ Sài Gòn , giá vàng SJC tại TPHCM được công ty này niêm yết giao dịch ở mức 37,13 triệu đồng/lượng - 37,23 triệu đồng/lượng. So với chốt phiên chiều qua, giá vàng SJC tại TPHCM được doanh nghiệp điều chỉnh tăng mỗi chiều 30.000 đồng/lượng.Đây cũng là mức giá mà Công ty CP Đầu tư Vàng Phú Quý niêm yết cho vàng SJC tại thị trường Hà Nội. Như vậy, với mức điều chỉnh tăng nhẹ của giá vàng trong nước sáng nay, mặt hàng kim loại quý này đang cao hơn giá thế giới khoảng 4,5 triệu đồng/lượng.Trên thị trường thế giới, lúc 8h30 sáng nay, giá vàng giao ngay tại châu Á qua niêm yết của Kitco.com có biên độ tăng 2,5 USD, lên mức 1.285,2 USD/ounce.Còn chốt phiên hôm qua, giá vàng giao kỳ hạn tháng 12 tăng 0,7%, lên 1.282,3 USD/ounce. Trước đó, giá vàng có lúc giảm tới hơn 0,4%.Giá vàng thế giới đảo chiều đi lên do đồng bạc xanh mất giá làm tăng nhu cầu đối với kim loại quý và các hàng hóa khác làm tài sản thay thế.Trong đó, chỉ số S&P GSCI theo dõi giá 24 hàng hóa nguyên liệu thô tăng mạnh 1,2%; còn đồng USD giảm 0,2% so với 10 đồng tiền chính trên thế giới.Tuần trước, giá vàng đã giảm tổng cộng 3,2%. Dự đoán về giá vàng tuần này, đa số các chuyên gia đều cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục đi xuống. Trong đó diễn biến từ Washington sẽ được chú ý hơn cả khi hạn chót vỡ nợ 17/10 cận kề.Hiện tại, các lãnh đạo Thượng viện đã đạt được thỏa thuận giải quyết bế tắc ngân sách và nâng trần nợ Mỹ. Trong ngày hôm nay, Hạ viện và Thượng viện Mỹ sẽ bỏ phiếu cho dự thảo này.