Giá vàng "nội" bất ngờ rẻ hơn vàng "ngoại"

Mở đầu phiên giao dịch sáng nay 1/8, giá vàng SJC tại TPHCM được Công ty VBĐQ Sài Gòn - SJC niêm yết giao dịch ở mức 41,85 triệu đồng/lượng (mua vào) - 42 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 90.000 đồng/lượng so với chốt phiên chiều qua.



Tại thị trường Hà Nội, giá vàng SJC cũng được Công ty CP SJC Hà Nội điều chỉnh giảm 90.000 đồng/lượng, xuống mức 41,92 triệu đồng/lượng - 42 triệu đồng/lượng.



Với mức giá giảm còn 42 triệu đồng/lượng, giá vàng SJC đang cao hơn vàng thế giới 1,09 triệu đồng/lượng (đã trừ chi phí).



Giá vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giảm 100.000 đồng/lượng, xuống mức 40,45 triệu đồng/lượng - 40,75 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, vàng miếng của Bảo Tín Minh Châu rẻ hơn vàng thế giới khoảng 200.000 đồng/lượng.



Trên thị trường thế giới, lúc 6h20 sáng nay trên Kitco, giá vàng giao ngay đứng ở 1.613,7 USD/ounce, giảm 8,2 USD so với giá chốt phiên trước đó. Tính đến 8h50, giá vàng giảm tiếp còn 1.612,6 USD/ounce. Tuy nhiên, tính trong tháng 7, giá vàng tăng 1%.



Trên sàn Comex, vàng giao tháng 12 chốt phiên giảm 9,4 USD còn 1.614,6 USD. Khối lượng giao dịch thấp hơn 25% so với trung bình 30 ngày.



Bất chấp hai phiên giảm giá vừa qua, vàng vẫn có tháng tăng giá thứ 2 liên tiếp sau hàng loạt số liệu yếu kém của nền kinh tế và tình hình nợ châu Âu ngày càng trầm trọng.



Tuần trước, giá vàng tăng tổng cộng 2,5% sau khi Chủ tịch Ngân hàng châu Âu (ECB) cam kết sẽ làm mọi cách để cứu khu vực đồng tiền chung (eurozone). ECB cũng sẽ có cuộc họp vào ngày 3/8 tới, và có khả năng công bố gói mua trái phiếu để giảm nhẹ chi phí vay cho các chính phủ khu vực eurozone.



Theo số liệu từ Exchange Traded Gold, chốt phiên giao dịch cuối tháng ngày 31/7, quỹ tín thác vàng SPDR Gold Trust đã mua vào 3,319 tấn, đưa lượng vàng nắm giữ của quỹ này lên 1.251,925 tấn, trị giá 65.262 triệu USD.



Kể từ đầu tháng 7, đây là phiên mua đầu tiên và cũng là duy nhất của quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới. Trước đó SPDR bán ra 9 phiên liên tiếp. Tính trong tháng 7, quỹ đã bán ra 27,58 tấn vàng.



Phiên hôm qua 31/7, giá vàng giảm cùng đà giảm giá của một số hàng hóa, một phần do hoạt động chốt lời của nhà đầu tư, một phần do lo ngại rằng trong cuộc họp tuần này, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn hoãn chưa đưa gói nới lỏng tiền tệ quy mô lớn để kích thích nền kinh tế.





Theo An Hạ (DT)