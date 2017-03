Giá vàng nội hạ nhiệt so với thế giới

Mở cửa sáng nay, Tập đoàn DOJI niêm yết giá mua - bán vàng miếng SJC ở 45,80 - 45,98 triệu đồng. Giá không thay đổi nhiều so với sáng thứ bảy và thấp hơn khoảng 450.000 đồng so với thứ sáu tuần trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận để niêm yết bán vàng ở trên 46 triệu đồng vào đầu ngày, rồi cũng hạ xuống tương đương DOJI ở 45,98 triệu đồng lúc 8h53. Giá mua vào giảm 70.000 đồng, còn