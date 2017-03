Giá vàng nội nới rộng với thế giới 1,7 triệu đồng

Mở cửa ngày hôm nay, phần lớn các thương hiệu vàng tại TP HCM đều giảm 650.000 đồng chiều mua và 570.000 đồng bán so với đầu ngày hôm qua, xuống còn 44,10-44,35 triệu đồng một lượng.



Chưa dừng lại ở đó, nửa tiếng đồng hồ sau, giá trong nước giảm thêm 150.000 đồng, xuống quanh 43,95-44,10 triệu đồng một lượng. Như vậy, tính đến 8h40, giá vàng miếng trong nước đã giảm tổng cộng 870.000 đồng và 820.000 đồng so với sáng 12/12.



Tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI lúc 8h45 công bố mua bán lẻ vàng miếng SJC ở 43,95-44,25 triệu đồng. Biên độ mua bán là 300.000 đồng. Trong khi đó, giá mua bán sỉ xoay quanh 44-44,20 triệu đồng.



Tương tự, vàng miếng SBJ cũng giảm mạnh khi công bố giá bán ra là 43,90 triệu đồng, còn mua vào 44,30 triệu đồng. Khoảng cách giữa mua và bán vẫn là 400.000 đồng.



Trên thị trường thế giới, giá quốc tế đi xuống mạnh trong phiên giao dịch 12/12 do đôla Mỹ mạnh lên và sự suy yếu của giá dầu. Đồng bạc xanh tăng cao trong ngày đầu tuần trước nỗi lo khủng hoảng châu Âu cộng với nhu cầu chốt kinh doanh cuối năm khiến giới đầu tư đổ xô tìm đến tiền mặt là đồng USD và bán tháo các tài sản khác như hàng hóa, chứng khoán và vàng.



Phiên giao dịch ngày 12/12, quỹ đầu tư tín thác bằng vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục bán thêm 0,6 tấn vàng, đưa lượng nắm giữ xuống còn 1.294,8 tấn. Động thái này cũng tác động đến sự đi xuống mạnh của thị trường vàng.



Từ mốc trên 1.710 USD, giá vàng quốc tế có lúc rơi khỏi ngưỡng 1.660 USD trước khi chốt ngày tại mức 1.666 USD mỗi ounce, mất 45 USD so với mở cửa. Cùng lúc, vàng giao tháng Giêng cũng sụt giảm hơn 49 USD, đưa giá chốt ngày về dưới 1.667,90 USD một ounce.



Đến phiên giao dịch tại thị trường châu Á sáng nay, giá kim loại quý chưa xác định rõ xu hướng. Tính đến 8h30 (giờ Hà Nội) mỗi ounce giao dịch quanh mức 1.663,70 USD một ounce. Nếu căn cứ theo tỷ giá 21.150 đồng, mỗi lượng vàng quy đổi có giá tương đương 42,42 triệu đồng (chưa bao gồm các loại phí).



Giá USD trong ngân hàng hiện vẫn giao dịch quanh 21.005-21.011 đồng, khi tỷ giá bình quân liên ngân hàng đang neo ở 20.803 đồng.





Theo Lệ Chi (VNE)