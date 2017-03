Giá vàng nóng trở lại

Công ty SJC sáng nay công bố giao dịch ở mức 1,568-1,576 triệu đồng mỗi chỉ, áp dụng chung tại Hà Nội và TP HCM, tăng 12.000 đồng so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu cũng nhanh chóng tăng 18.000 đồng. Vàng Thăng Long của công ty này hiện bán ta ở 1,575 triệu đồng.

Hiện trên bảng điện tử Kitco.com, giá kim loại quý đứng ở 811,7 USD mỗi ounce, tăng tới 13 USD so với giá lúc đóng cửa ngày hôm trước. Thông thường, với mỗi thay đổi 5 USD trên thị trường quốc tế, doanh nghiệp trong nước sẽ điều chỉnh tương ứng 10.000-15.000 đồng.

Trong ba ngày gần đây, vàng liên tục tăng nhẹ, song chỉ xoay quanh ngưỡng 800 USD mỗi ounce. Tuy nhiên, đến đêm qua, giá bắt đầu tăng mạnh và vọt lên sát 812 USD. Tính từ thứ sáu tuần trước đến nay, vàng đã tăng thêm 17,4 USD.

Nguyên nhân chính là đồng đôla tiếp tục sụt giá và dầu thô nhích lên thêm 2 USD so với tuần trước.

Đồng đôla trong những ngày gần đây đã nhích nhẹ so với yen Nhật, song so với các đồng tiền chủ chốt khác, đôla vẫn đang yếu thế. Hiện mỗi EUR vẫn đổi được 1,437 USD. Đồng tiền của nền kinh tế lớn nhất thế giới suy yếu khiến nhiều người quay sang mua vàng nhằm tìm kiếm kênh đầu tư thay thế.

Hiện giới đầu tư cho rằng, sức tiêu thụ hàng hóa dịp lễ cuối năm tại Mỹ thấp hơn hẳn so với mọi năm do người dân lo ngại về tình hình kinh tế và cơn bão tín dụng có thể sẽ buộc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất cơ bản đồng đôla thêm một lần nữa. Điều này có thể sẽ khiến giá trị đồng tiền này càng sụt giảm so với euro.

Giá vàng vọt lên một phần cũng do giá dầu trong những ngày gần đây đang nhích lên. Hôm qua dầu thô tại New York đã tăng thêm 2 USD, lên mức 93,31 USD mỗi thùng do nhu cầu tiêu thụ tại Mỹ đang tăng mạnh vào mùa đông.