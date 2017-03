Giá vàng ở quanh mốc 44,3 triệu đồng mỗi lượng

Lúc 9 giờ tại Hà Nội, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu được giữ nguyên so với cuối tuần trước, giao dịch ở 43,25-43,55 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn là 44,05-44,27 triệu đồng/lượng, chỉ giảm nhẹ 50.000 đồng/lượng.



Tại Thành phố Hồ Chí Minh, giá vàng sáng 17/10 vẫn đứng so với giá niêm yết cuối tuần trước. Vàng SBJ của Công ty Vàng bạc Đá quý Sacombank là 44,06-44,24 triệu đồng/lượng.



Trên thị trường thế giới giá vàng sáng 17/10 giao dịch ở mức 1.681,6 USD/ounce, không thay đổi nhiều so với phiên giao dịch cuối tuần trước.



Như vậy, sau khi quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng và đã bao gồm thuế và các chi phí liên quan, giá vàng trong nước hiện cao hơn thế giới khoảng 1,5 triệu đồng/lượng.



Trong khi đó, sáng 17/10, giá vàng tại thị trường Singapore vẫn vững, trong bối cảnh các nhà đầu tư chờ đợi các biện pháp cụ thể của các nhà hoạch định chính sách châu Âu trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng nợ.



Vào lúc 0 giờ 12 phút giờ GMT (7 giờ 12 phút giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tại Singapore vững ở mức 1.679,09 USD/ounce, sau khi kim loại quý này đã tăng 2,5% trong tuần trước, mức tăng hàng tuần cao nhất kể từ đầu tháng 9/2011.



Trước đó, các Bộ trưởng Tài chính thuộc Nhóm các nền kinh tế mới nổi và phát triển (G20) đã gia tăng sức ép buộc Liên minh châu Âu (EU) giải quyết dứt điểm cuộc khủng hoảng nợ công đang diễn ra tại khu vực đồng euro (Eurozone), vốn có nguy cơ đẩy thế giới rơi vào thời kỳ khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế mới.



Lãnh đạo các nền kinh tế hàng đầu thế giới kêu gọi EU cần đưa ra một kế hoạch tổng thể giải quyết khủng hoảng trước khi khối này tiến hành Hội nghị thượng đỉnh vào ngày 23/10 tới.



Theo Bộ trưởng Tài chính Canada Jim Flaherty, các nước Eurozone đã cam kết quá nhiều, nhưng chưa hành động cụ thể. Ông cho rằng hành động rõ ràng và dứt khoát là yếu tố quan trọng giúp khôi phục lòng tin trên thị trường tài chính.



Tại Hong Kong, mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng tăng 2,59 USD lên 1.682,51 USD/ounce.





(TTXVN/Vietnam+)