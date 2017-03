Giá vàng ở trên 17 triệu đồng, USD giảm nhẹ

Vàng SJC niêm yết lúc 10h45 sáng nay ở mức 16,95 - 17,1 triệu đồng (mua vào - bán ra) cho mỗi lượng. Mức giá này trong trưa hôm qua còn là 16,78 - 16,86 triệu đồng.

Cuối chiều qua, giá vàng đã vượt ngưỡng 17 triệu đồng một lượng, tạm chấm dứt chuỗi ngày lình xình trước đó, khi giá liên tục xoay quanh mốc 16,6-16,7 triệu đồng. Vàng 9999 của SJC cuối chiều qua được công bố mua với giá 16,96 triệu đồng và bán ra là 17,06 triệu đồng một lượng. Đến hơn 10h sáng nay, giá bán nhích thêm 100.000 đồng mỗi lượng, đạt 17,07 triệu đồng.

Các tiệm kim hoàn chào giá mềm hơn, phổ biến ở mức 16,95-17 triệu đồng (mua vào - bán ra). Tuy vậy, mua bán trên thị trường vật chất vẫn không sôi động bằng giao dịch trên sàn.

Đến gần 11h đêm qua, trên sàn ACB, vàng xác lập mức đỉnh 17,425 triệu đồng một lượng. Khối lượng và giá trị giao dịch được cải thiện đáng kể. Nhà đầu tư tranh thủ mua vào khi tin vào sự hồi phục của thị trường đã đẩy giá lên. Tuy nhiên đến sáng nay, nhiều người bán ra để kiếm lời sau nhiều ngày lặng sóng, đã kéo giá khớp đi xuống, còn 17,09 triệu đồng tại 10h23. Điểm cao nhất đã được điều chỉnh xuống còn 17,18 triệu đồng, nhưng vẫn bỏ xa hôm qua đến hơn 100.000 đồng, và cách giá mở cửa đến 30.000 đồng.

Theo ông Huỳnh Trung Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng, thời gian đến hết năm, vàng vẫn bị những giới hạn về khủng hoảng tài chính nên rất khó vượt 850 USD mỗi ounce. Nhà đầu tư vẫn phải thận trọng với các động thái tất toán hợp đồng cuối năm của các quỹ đầu tư, cũng như thông tin từ các báo cáo tài chính. Nhiều chuyên gia thế giới nhận định xu hướng giá vàng có thể đạt mốc cao hơn khi Mỹ tung tiền hỗ trợ kinh tế đầu năm tới, làm tăng lo ngại lạm phát.

Giá kim loại quý tại châu Á giao dịch ở thời điểm 10h15 sáng nay theo giờ Hà Nội là 818,4 USD mỗi ounce, đi xuống 1,3 USD so với phiên liền trước. Cuối ngày hôm qua tại New York, thị trường ghi nhận mốc 835,9 USD mỗi ounce sau khi vượt qua rào cản 800 USD. Các phân tích cho rằng, giá mặt hàng này đang lấy được đà tăng ngoài nhu cầu tăng thường thấy trước dịp lễ Tết là lý do đồng USD tiếp tục mất giá so với đồng euro. Hiện mỗi euro đã đổi được 1,33 USD tại Mỹ, so với 1,31 USD xác lập trước đó vài giờ.

Sức khỏe đồng đôla đang yếu đi nhanh chóng sau khi Mỹ công bố thâm hụt ngân sách của nước này trong tháng 11 là 164,4 tỷ USD, đưa mức thâm hụt ngân sách trong hai tháng đầu của tài khóa 2009 lên 401,6 tỷ USD. Trong khi đó mức thâm hụt ngân sách liên bang của Mỹ trong cả tài khóa 2008 chỉ là 455 tỷ USD. Theo Bộ Tài chính Mỹ, nguyên nhân chính là do những nỗ lực bình ổn thị trường tài chính và sự giảm sút thu nhập thuế. Vậy nhưng chính phủ Mỹ dự kiến đầu năm 2009 sẽ lại phải thông qua một gói hồi phục kinh tế với khoảng 500-700 tỷ USD để thúc đẩy các hoạt động kinh tế. Nếu như thành công thì thâm hụt ngân sách sẽ còn ở mức cao, gây áp lực lên giá USD.

Giá USD trên thị trường tự do sau mấy ngày tăng nhiệt đã chững lại sau những dự báo về tăng trưởng GDP của Việt Nam năm tới sẽ đạt 6,5% (theo Ngân hàng Thế giới), dự trữ ngoại hối quốc gia hiện vẫn khá nguyên vẹn vì chưa thấy Ngân hàng Nhà nước phải bán USD can thiệp. Nguồn tiền gửi USD của các tổ chức và dân cư trong hệ thống ngân hàng hiện khá lớn, đạt khoảng 14 tỷ USD.

Một số ý kiến cho rằng các nhà đầu tư ngoại bán chứng khoán lấy VND mua USD gửi về nước không đủ gây áp lực quá lớn lên tỷ giá. Đến hết năm, các chuyên gia nhận định giá USD vẫn trong xu thế ổn định, và khó có sóng lớn. Giá mua vào mỗi USD được các chủ hàng chào ở mức 17.340 đồng, bán ra giảm 20 - 30 đồng so với hôm qua. Lượng người mua - bán chưa có dấu hiệu tăng đột biến.