Giá vàng ổn định cuối tuần

Theo đó, các doanh nghiệp Hà Nội công bố mỗi lượng vàng miếng đầu ngày quanh 43,15-43,57 triệu đồng, đứng yên so với cuối ngày 23/12. Tuy nhiên, nếu so với sáng hôm qua, giá hiện đắt hơn 100.000 đồng thu gom và bán ra. Còn tại TP HCM, giá thu mua tương đương Hà Nội, nhưng bán ra rẻ hơn 20.000 đồng, dao động 43,55 triệu đồng.



Tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI lúc 8h45 công bố mua bán lẻ vàng miếng SJC ở 43,45-43,65 triệu đồng. Biên độ mua bán chỉ là 200.000 đồng. Trong khi đó, chênh lệch của mua bán sỉ chỉ 100.000 đồng, giá xoay quanh 43,53-43,63 triệu đồng.



Tương tự, vàng miếng SBJ đầu ngày công bố giá bán ra là 43,25 triệu đồng, còn mua vào 43,65 triệu đồng. Khoảng cách giữa mua và bán vẫn là 400.000 đồng.



Trên thị trường thế giới, trong suốt phiên 23/12, giá kim loại quý chỉ dao động quanh vùng giá hẹp 1.607-1.612 USD một ounce. Sau đó, giá chốt tuần gần như không thay đổi so với phiên liền trước, quanh mức 1.607 USD một ounce. Cùng lúc, giá vàng giao tháng Giêng trên sàn Comex của New York cũng chốt tuần tại mức 1.606 USD. Nếu căn cứ theo tỷ giá 21.021 đồng, mỗi ounce vàng quy đổi hiện tương đương với 40,72 triệu đồng.



Dự đoán giá vàng tuần tới, trong số 20 người tham gia trả lời phỏng vấn của Kitco.com, có 7 người cho rằng giá sẽ tăng, 3 người nhận định giá giảm trong khi có tới 10 người nghĩ giá đi ngang. Theo phân tích kỹ thuật, giá kim loại trong tuần tới được dự đoán sẽ biến động quanh mốc 1.580-1.600 USD một ounce.



Trong nước, tỷ giá sáng nay tăng thêm 15 đồng, lên 20.828 đồng, USD trong ngân hàng thương mại cũng được đẩy lên kịch trần. Theo đó, sáng nay, giá bán USD của ACB đã lên 21.036 đồng, mua vào chuyển khoản giá cũng ở mức cao 21.035 đồng. Trong khi đó, mua chuyển khoản, nhà băng này chỉ để 21.015 đồng.



Trên thị trường tự do, từ vài ngày gần đây, USD đứng giá, mua bán phổ biến ở 21.200 - 21.250 đồng.





Theo Lệ Thanh (VNE)