Giá vàng ổn định cuối tuần

Đầu ngày, các doanh nghiệp Hà Nội công bố mỗi lượng vàng miếng chỉ tăng nhẹ 20.000 đồng so với cuối ngày hôm qua, quanh 45,07-45,29 triệu đồng. Còn tại TP HCM, giá thu mua tương đương Hà Nội, nhưng bán ra rẻ hơn 20.000 đồng, ở 45,27 triệu đồng.



Hệ thống DOJI đến 8h45 sáng nay, mua bán lẻ vàng miếng ở mức 45,07-45,27 triệu đồng. Trong khi bán buôn của đơn vị này là 45,10-45,25 triệu đồng. Tương tự, vàng miếng Sacombank-SBJ công bố giá mua bán là 45,10-45,30 triệu đồng lúc 8h15.



Hiện nay, khi giá vàng ít biến động, giao dịch trên thị trường cũng giảm. Hôm qua, tại khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, tổng lượng mua bán vàng của Tập đoàn DOJI chỉ đạt khoảng 500 lượng.



Thị trường kim loại quý thế giới chốt tuần không có nhiều thay đổi so với phiên liền trước. Theo đó, giá vàng giao tháng Giêng trên sàn Comex của New York đóng cửa tuần tại mức 1.751,30 USD một ounce, tăng 3,72% giá trị trong tuần. Trong khi đó vàng giao ngay chốt ngày không có nhiều thay đổi, chỉ dao động quanh 1.745,30 USD mỗi ounce.



Trong số 21 người tham gia trả lời phỏng vấn của Kitco.com, thì có 19 người cho rằng giá vàng tuần tới sẽ tăng, 1 người nhận định giá giảm và 1 người nghĩ giá đi ngang.



Giá USD trong ngân hàng hiện vẫn giao dịch quanh 21.005-21.011 đồng, khi tỷ giá bình quân liên ngân hàng đang neo ở 20.803 đồng.





Theo Lệ Chi (VNE)