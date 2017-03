Giá vàng ổn định trên 23 triệu đồng

Giá mua vào bán ra vàng miếng sáng nay đạt mức trung bình 23,07-23,12 triệu đồng một lượng, tăng nhẹ 20.000 đồng so với sáng 9/10 và giảm từ 100.000 đến 170.000 đồng so với đỉnh cao lập được vào lúc 14h chiều thứ năm. Lúc 9h30 hôm nay, nhiều tiệm lớn ở Hà Nội niêm yết quanh 23,06-23,12 triệu đồng.

Thị trường trong nước vừa có một tuần đáng nhớ khi liên tục phá vỡ mọi kỷ lục. Đỉnh điểm 23,3 triệu đồng lập được vào chiều 8/10 cao hơn 1 triệu đồng so với 4 ngày trước đó. Đúng 1 năm trước đây vào ngày cuối tuần 11/10/2008, mỗi lượng vàng trong nước có giá trung bình 17,65-17,75 triệu đồng.

Giá trong nước giảm do thị trường thế giới quay đầu đi xuống, chịu ảnh hưởng của đồng đôla Mỹ tăng điểm. Cuối tuần, giá giao ngay mất 6,60 USD, xuống còn 1.048,90 USD, giảm 12,3 USD so với đỉnh điểm hôm thứ năm. Vàng giao tháng 12 giảm 7,70 USD một ounce so với mở cửa, kết thúc tuần ở 1.048,60 USD. Trước đó, vàng giao tương lai có lúc lên mức cao nhất của mọi thời đại là 1.062,70 USD, sau 3 ngày liên tiếp leo thang.

Hôm qua, chỉ số US Dollar Index, so sánh giá trị của USD với các loại tiền tệ chủ chốt, tăng 0,8% điểm, thoát khỏi mức thấp nhất trong suốt 14 tháng. Đó là nhờ bài phát biểu của Chủ tịch quỹ Dự trữ Liên bang Ben Bernanke khi ông tuyên bố ngân hàng trung ương nước này đã sẵn sàng để siết chặt chính sách tiền tệ. Trước đó, thị trường thế giới có một tuần tăng giá nhanh nhất kể từ hồi tháng 4.

Trong bài phát biểu, ông Bernanke nhắc lại nhận xét của cấp dưới, khẳng định nếu giữ lãi suất cơ bản ở mức thấp quá lâu sẽ làm tăng nguy cơ lạm phát. Hồi tháng 1/1980, giá vàng tăng gấp 3 lần chỉ sau 3 năm, lên mức 873 USD một ounce khi lạm phát tại Mỹ đạt tới 14%.

Hôm qua, Ngân hàng JPMorgan nâng dự báo giá trung bình năm 2009 lên mức 948 USD một ounce. tăng 9 USD so với hồi tháng 7 và cho rằng vào quý IV, thị trường đạt mức trung bình 1.000 USD. "Sang đầu năm 2010, giá sẽ đạt đỉnh cao từ 1.050 đến 1.100 USD", Ngân hàng nhận định.

Tuy nhiên, JPMorgan bày tỏ quan ngại rằng thời gian vừa rồi, các nhà đầu tư vàng đã trả giá quá cao trong nỗi lo sợ lạm phát. "Việc xem vàng như một ngành kinh doanh lạm phát là đắt đỏ và khá hấp tấp. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng đây là kênh đầu tư đầy lợi nhuận".