Giá vàng ổn định trên 45 triệu đồng

Sáng nay, thị trường vàng trong nước bám sát với diễn biến quốc tế, tăng vào đầu ngày và giảm nhẹ sau đó.



Lúc mở cửa, các doanh nghiệp lớn tại TP HCM báo giá bán vàng ở 45,27 triệu đồng, tăng nhẹ 20.000 đồng so với cuối tuần. Đến 9h, niêm yết hạ còn 45,23 triệu đồng, chiều thu mua cũng mất 40.000 đồng còn 45,08 triệu đồng một lượng.



Tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI báo giá vàng SJC ở 45,10- 45,25 triệu đồng lúc 8h55, chiều bán giảm 20.000 đồng trong khi niêm yết thu mua tăng 50.000 đồng so với đầu ngày.



Sau 3 lần thay đổi bảng niêm yết, Sacombank-SBJ đưa giá bán vàng về 45,23 triệu đồng, so với 45,27 triệu đồng ít phút trước đó. Chiều mua đứng ở 45,08 triệu đồng.



Trong suốt một tháng vừa rồi, vàng trong nước dao động cao hoặc thấp hơn 500.000 đồng quanh mốc 45 triệu đồng. Giá cả ổn định khiến giao dịch chậm, ngoại trừ những ngày SJC đột ngột giảm giá như hôm 23/11. Tại hệ thống Sacombank và Công ty SBJ tuần vừa rồi, doanh số giao dịch các ngày trong tuần chỉ xoay quanh 1.500 lượng.



Thị trường vàng thế giới tăng mạnh ngay sau phút mở cửa, từ 1.745 lên vượt 1.754 USD. Tuy nhiên, giá liên tục đi xuống sau đó. Tính đến 8h53, mỗi ounce tương đương 1745,50 USD, chỉ còn cao hơn 0,20 USD so với mở cửa.





Theo Thanh Bình (VNE)